Rapperen Nikoline modtager pris på ny, fynsk kulturfestival

Rapperen Nikoline bliver den første modtager af en ny fynsk pris.

Prisen uddeles til den nystartede Agnes Henningsen Festival, og den kontroversielle ogf provokerende rapper hædres fordi hun, som Agnes Henningsen gjorde for 100 år siden, kæmper for ligestilling og mod sexisme.

Prisen uddeles når festivalen afholdes 16.-18. november på Lundsgaard Gods i Kerteminde.

Agnes Henningsen var kendt i sin samtid for at være en provokerende og feministisk forfatter, der kæmpede for ligestilling. Desuden var hun mor til den senere så kendte kulturpersonlighed PH. Festivalen fejrer, at hun i år ville være fyldt 150 år.

Agnes Henningsen Prisen 2018 til Nikoline

Agnes Henningsen-prisen hædrer en person, der har gjort en særlig indsats ved sit mod og en vedholdende og provokerende indsats for at fremme ligestilling og kampen mod sexisme i Agnes Henningsens ånd.

Netop dét mod og engagement er den direkte årsag til, at Nikoline modtager den første Agnes Henningsen Pris, fortæller Vini Iuel fra Lundsgaard Gods:

- Nikoline tør sætte ting på spidsen og tage politiske ting ind i sin kunst. Det ser man ikke mange kunstnere gøre i Danmark i dag. Man kan være enig eller uenig, men hun sætter virkelig debatter igang.

- Der er mange områder, hvor Nikoline og Agnes Henningsen minder om hinanden. De er begge stærke kvinder, som tør bryde normerne og kæmpe for deres sag. Begge kvinder har mod til at sætte deres præg på dagens debat, når det gælder sexisme, ligestilling, retten til at bestemme over sin egen krop og sit eget liv. Det var ikke en selvfølge dengang for kvinder, og det er det faktisk stadig ikke for alle, siger Vini Iuel, kreativ direktør ved Anexet på Lundsgaard Gods.

Nikoline og Agnes Henningsen er begge rollemodeller

Også for den unge Signe Lebahn, der arbejder som koordinator ved Anexet på Lundsgaard Gods, giver det mening at hædre Nikoline i Agnes Henningsens ånd:

- Nikoline er et forbillede og en rollemodel for unge kvinder på samme måde som Agnes Henningsen var det på sin tid. Hun sætter ting på dagsordenen på en hårdslående måde, ting som man ellers ikke tør tale om. Nikoline har en power, som der ofte bliver lagt låg på.

- Som kvinde kan man godt føle, at man skal være sød og pæn og sige de rigtige ting og få gode karakterer. Det som Nikoline gør - at slå igennem og sige alle de ting, som man ikke ellers ikke må - det er super inspirerende siger Signe Lebahn, koordinator ved Anexet på Lundsgaard Gods

Ny kulturfestival med fokus på ligestilling

I løbet af sit lange liv var Agnes Henningsen, mor til PH, en banebrydende forkæmper for kvinders ret til at råde over egen krop, og at ytre sine meninger uden hensyn til, hvad det gode selskab eventuelt måtte tænke. Nu fejres hendes liv og virke med den første udgave af Agnes Henningsen Festivalen.

Agne Henningsen var på én gang en sanselig romantiker og en særdeles egenrådig provokatør. Ikke mindst var hun en normbrydende forfatter med et vigtigt budskab – både dengang og nu.

- Agnes Henningsen er en vildt spændende rollemodel for unge kvinder i dag. Den her feminist som har fokus på krop, liv, erotik og retten til at bruge sin egen krop. Det er ikke en militant feminisme, hvor man ikke kan lide mænd. Det handler om, blandt andet, at kunne udleve sin seksualitet, siger Signe Lebahn, koordinator ved Anexet på Lundsgaard Gods.

Agnes Henningsen, Lundsgaard Gods og Vini Juel

At der nu afholdes en festival for Agnes Henningsen på Lundsgaard Gods er ikke en tilfældighed. Avlsgården på godset blev bygget til Agnes Henningsens far, og den unge Agnes har tilbragt meget af sin barndom og ungdom på stedet.

- Jeg var selv meget ung, da jeg læste Agnes Henningsen første gang, og hun har været en rollemodel for mig. Da jeg flyttede ind her på Lundsgaard Gods, blev jeg meget glad, da jeg fandt ud af, at hun har en stor tilknytning hertil. Vi har stadig brug for rollemodeller. Der er så mange ting, som der stadig er brug for at justere og gøre noget ved, siger Vini Iuel, Kreativ direktør, Anexet ved Lundsgaard Gods.

Tre dages festival med besøg fra forfattere og debattører

At Agnes Henningsen skulle have sin egen festivalfejring i forbindelse med 150-året startede som en lys idé blandt de frivillige hos kulturhus Anexet ved Lundsgaard Gods.

En idé som bliver til tre dages festlig, sanselig og dybdegående udforskning af Agnes Henningsens liv og forfatterskab i selskab med anerkendte forfattere, debattører, kunstnere og musikere. Gennem kulturelle indslag vil festivalen præsentere, formidle og diskutere Agnes Henningsens forfatterskab, livsførelse og de temaer, som hun behandler.

Gæsterne kan opleve samtaler med Suzanne Brøgger, Hans Hertel og Lone Nikolajsen, foredrag og oplæsning ved Geeti Amiri, Mette Fugl, Pia Juul og Maria Helleberg, historiefortælling af Vigga Bro og Karsten Pharao, kunstudstillingen ”Butterflies and Pussytales” af Nille Bech og koncerter med Maria Bergman og Kira Skov.

Agnes Henningsen Festivalen foregår 16.-18. november på Lundsgaard Gods i Kerteminde.

