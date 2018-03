Rapport: Alsbro tager kampen op med ny Lillebæltsbro

En ny bro mellem Bøjden og Als vil både trafikalt og samfundsøkonomisk være en klart bedre investering end at lave en ny Lillebæltsbro. Det viser en ny rapport bestilt af Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner.

I dag kan bilister og passagerer tage færgen mellem Bøjen og Fynshav på Als. Men hvis det står til borgmestrene i Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner skal færgen erstattes af en bro.

En ny rapport, udarbejdet for kommunerne af konsulentfirmaet COWI viser, at broen vil give en lang række samfundsmæssige fordele. En fast forbindelse kan også styrke udviklingen på Sydvestfyn.

- Hvis forbindelsen bliver en realitet, vil man, hvis man bor i Faaborg, få dobbelt så mange arbejdspladser inden for en times pendlerafstand. Det vil betyde rigtigt meget i forhold til bosætningen og virksomhederne, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S).

02:53 - Projektet er rykket meget længere frem, men vi er endnu ikke nået der til, hvor vi kan træffe en endelig beslutning. Vi har vist, at der er realiteter i projektet. Nu har vi brug for de øvrige kommuner og regionen, siger Hans Stavnsager. Luk video

Mindre trafik på Vestfyn

Rapporten viser, at en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn vil kunne fjerne cirka ti procent af trafikken på Vestfyn og på Lillebæltsbroen. Og samtidig er de samfundsøkonomiske effekter større end en ny bro ved Middelfart.

- Vores beregninger viser en ganske tydelig forskel i de to forbindelsers samfundsøkonomiske effekter. Dem måler man med den såkaldte interne rente, og for AlsFynBroen ligger den på mellem fem og syv procent – alt afhængig af, om der bliver brugerbetaling eller ej. For parallelforbindelsen er den interne rente på højst én procent, siger Svend Torp Jespersen fra COWI i en pressemeddelelse.

Læs også Kritik af bro til Als - den vil ødelægge Svanninge Bakker

Betydning for udviklingen i Syddanmark

Udover de trafikale og samfundsøkonomiske effekter vil en forbindelse mellem Als og Fyn også få stor betydning for udviklingen i Region Syddanmark, mener borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen.

- En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil binde Syddanmark sammen på en helt ny måde. I dag har vi en meget opdelt region, og hvis vi samler to landsdele, der i dag snakker meget lidt sammen, så vil det få en række positive effekter for både erhvervslivet og alle os syddanskere. Samtidig vil Fyn og særligt Odense komme tættere på Hamborg, og det åbner helt nye muligheder, siger Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Behov for flere analyser

De nye oplysninger viser, at der er behov for flere analyser og grundige politiske drøftelser om placeringen af en tredje Lillebæltsbro. Det siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager.

- Projektet er rykket meget længere frem, men vi er endnu ikke nået der til, hvor vi kan træffe en endelig beslutning. Vi har vist, at der er realiteter i projektet. Nu har vi brug for de øvrige kommuner og regionen, siger Hans Stavnsager.

Læs også 1.400 vil have Als-Fyn-broen: - Det er luftsteg og vindfrikadeller

Bro-forening glad for rapport

Foreningen Als-Fyn Broen har gennem flere år arbejdet for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Foreningens formand er glad for den nye rapport.

- Der er flere perspektiver i rapporten, der er rigtigt spændende. Ikke mindst de trafikanalyser, der ligger om aflastningen af området omkring Kolding og Fynske Motorvej, siger formand for Foreningen Als-Fyn Broen, Mogens K. Nielsen.

01:14 - Der er flere perspektiver i rapporten, der er rigtigt spændende. Ikke mindst de trafikanalyser, der ligger om aflastningen af området omkring Kolding og Fynske Motorvej, siger formand for Foreningen Als-Fyn Broen, Mogens K. Nielsen. Luk video

Nu skal rapporten bruges til at skabe støtte i hele Syddanmark om en ny broforbindelse mellem Fyn og Jylland, lyder det fra borgmestrene i Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner.