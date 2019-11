Rapporter afslører problemer på plejehjem, hvor kvinde blev misbrugt

12. november slog retten i Odense fast, at en 42-årig mand gentagne gang seksuelt udnyttede en dement 91-årig kvinde på et plejehjem i Odense.

Nu viser det sig, at plejehjemmet også har andre kritisable forhold.

En trivselsrapport fra september dokumenterer, at hver tredje spurgte ansat oplever, at deres arbejdstempo ofte eller altid er så højt, at det påvirker kvaliteten af deres arbejde.

Det kommer ikke bag på Ulla Thomsen, der er datter til en 88-årig og nu tidligere beboer.

- Jeg kan godt genkende billedet, siger hun og uddyber:

- Vi ved, at fundamentet for, at vores mor og andre beboere kan have det godt, er, at medarbejderne har det godt og arbejder i trygge rammer.

I efteråret fik Ulla Thomsens 88-årige mor efter fire år på plejehjemmet nok. Derfor valgte de efter grundige overvejelser at hjælpe deres mor på et privat plejehjem i starten af november.

- Det afgørende for os er, at vores mor har det godt, forklarer hun om sin mor, der har en let hjerneskade, men ellers er rimelig velfungerende.

Ulla Thomsen og hendes søskende har først efter flytning af hendes mor fundet ud af, at hun boede på det plejehjem, hvor den demente kvinde blev seksuelt misbrugt.

I retten fortalte plejehjemmets leder, hvordan man først i juni blev opmærskom på overgrebsmanden – det er til trods for, at manden allerede fra april var på kvindens værelse med jævne mellemrum.

Ulla Thomsen mener, at hendes 88-årige mors ve og vel er afgørende. Derfor har hun også hjulpet moren med at finde et nyt plejehjem. Foto: Alex Syrik

Rapporter dokumenterer problemer

Datterens oplevelser af et plejehjem i krise bliver bakket op af to undersøgelser, der har gransket forholdene for beboerne. I begge rapporter tegner der sig et billede af plejehjem, der foruden stress har problemer med dokumentationen.

Derfor nævner vi ikke navnet på plejehjemmet Ved retsmødet den 12. november besluttede domsmandsretten at nedlægge navneforbud for plejehjemmet. TV 2/Fyn viderebringer derfor ikke navnet på plejehjemmet, men har valgt at omtale plejehjemmet, da vi mener, at flere forhold omkring stedet kræver offentlighedens bevågenhed. Det drejer sig blandt andet om flere rapporter.

Styrelsen for patienstikkerhed fandt i foråret ”mangler i forhold til beskrivelse af hjælp, omsorg og pleje af borgere med demens i relevante situationer”.

I et ekstraordinært og uanmeldt tilsyn foretaget af konsulentvirksomheden BDO i foråret anbefaler tilsynet, ”at dokumentationen konsekvent afspejler beboernes aktuelle helbredstilstand og funktionsevneniveau”.

Ulla Thomsen oplevede, at hendes mor ofte blev mødt af skiftende personale, når hun blev vækket om morgenen.

- Det er et problem for vores mor, at der kommer en person, hun ikke har set om mandagen, en ny om tirsdagen og det samme onsdag. Det betyder, at min mor bliver usikker på sig selv, og hendes mentale evner bliver dårligere, og hendes velbefindende bliver væsentlig forringet, fortæller Ulla Thomsen.

- Vi ved godt, at et plejehjem skal fungere, når der er ferie, weekend og lignende. Det er i stedets natur, at der vil være nogle skift. Men når man ikke prioriterer få skift i hverdagen, så er der heller ikke overskud til, at sådan en som min mor kan leve med det på andre tider, forklarer hun.

Gik sammen med andre pårørende

Ifølge Ulla Thomsen oplevede hendes mor meget ensomhed på plejehjemmet.

- Der kunne være lange perioder fra middagslur til aftensmad, hvor hun ikke så nogen. Det samme fra aftensmad til hun skulle i seng. Der kom ikke nogen og så til hende, fortæller hun.

I juni 2019 har hun sammen med otte andre pårørende skrevet et brev til plejehjemmets leder samt direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune for at gøre opmærksom på flere udfordringer.

- Vi anser det som en grundlæggende forudsætning for trivsel hos vores pårørende, at personalet omkring dem trives, skriver de pårørende blandt andet.

Ulla Thomsen anerkender, at ledelsen har ændret flere ting, efter at hun sammen med flere pårørende har råbt vagt i gevær. Alligevel har deres mor ønsket at flytte fra stedet.

Hvad sker der for de beboere, der ikke har stærke pårørende til at tale for sig? Ulla Thomsen, pårørende

- For vores mor var der ikke så meget, der ændrede sig. Hun var ked af det – og når hun opfordrer os til at finde noget andet, så gør man det, understreger hun og fortsætter:

- De primære forbedringer er for de patienter med pårørende. Hvad sker der for de beboere, der ikke har stærke pårørende til at tale for sig?, spørger hun.

Ifølge Ulla Thomsen har flere af beboerne på plejehjemmet oplevet større udfordringer end hendes 88-årige mor. Hun fremhæver blandt andet historier om mangelfuld hygiejne.

- De udfordringer, som jeg har nævnt i forhold til vores mor, opleves som store for os, slår hun fast.

Ledelsens ansvar

Ifølge Ulla Thomsen og hendes familie ligger ansvaret ene og alene ved plejehjemmets ledelse.

Generelt set har vi nogle gode plejecentre, hvor der ydes en pleje, som vi bestemt kan være bekendt Gitte Østergaard, direktør, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

- Jeg tror, at meget af det bunder i, hvordan man organiserer arbejdet. En ting er ressourcer – en anden ting er, hvordan man bringer dem i spil, siger hun.

TV 2/Fyn har været i kontakt med plejehjemmets leder. Hun ønsker ikke at udtale sig og henviser i stedet til Ældre- og Handicapforvaltningen.

- Det er ingen hemmelighed, at medarbejderne på vores plejecentre løber rigtig stærkt. Tempoet er højt, og der er meget at se til. Og så forstår jeg godt, at det kan være frustrerende, når man som engageret medarbejder ikke har tiden til at levere 110 procent hver gang, forklarer Gitte Østergaard, der er ældre- og handicapdirektør i Odense Kommune.

Gitte Østergaard er ældre- og handicapdirektør i Odense Kommune. Hun fortæller, at mange af de ansatte er meget engagerede. Foto: Morten Albek

Direktøren anerkender dog, at plejehjemmet har været ramt af udfordringer.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det pågældende plejehjem har haft udfordringer. De har haft store udfordringer og et ledelsesskifte. Der har været arbejdet meget systematisk med, at der var et godt arbejdsmiljø, og at der var et godt samarbejde med ledelsen. Det er ikke noget, man gør på en formiddag, understreger hun.

Hvornår er man i mål?

- Det kommer man aldrig. Der vil altid være noget nyt. Man skal aldrig hvile på laurbærene og sige, at man nu er i hus. Vi laver trivselsundersøgelser hvert år. Selv dem, der har de flotteste trivselsundersøgelser har også noget at arbejde på. Det gælder om at holde gryden i kog, siger direktøren.

Gitte Østergaard fortæller, at eksempler som Ulla Thomsen og hendes mor er meget sjældne.

- Jeg er altid rigtig ked af det, hvis borgere og pårørende ikke er tilfredse med vores indsats. Vi har som regel en dialog.

- Generelt set har vi nogle gode plejecentre, hvor der ydes en pleje, som vi bestemt kan være bekendt, understreger Gitte Østergaard.

Ulla Thomsen og hendes søskende fortæller, at de løbende har været i kontakt med ledelsen og andre ansatte på plejehjemmet.

Ved indgangen til december er det knap én måned siden, at Ulla Thomsens 88-årige mor flyttede fra plejehjemmet.

- De første tegn er virkelig positive. Vi oplever et større mentalt overskud. Det gør i sidste ende også, at min mor bliver mindre plejekrævende, forklarer hun.