Rasende boligselskab: Ghettoplan kan stoppe renovering af ”De 4 høje”

Det ikoniske 50'er byggeri på på Jens Juels Vej i Odense C, "De 4 høje", risikerer at års planlægning af totalrenovering går i vasken på grund af regeringens ghettoudspil.

Der bliver brugt ord som "skammeligt", "forarget", "uskyldige mennesker", "dybt uansvarligt" og "syg regering", når bestyrelse og ledelse i Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) i en pressemeddelelse sætter ord på, hvilke konsekvenser regeringens ghettoudspil kan få for beboerne i det ikoniske højhusbygeri "De 4 høje" på Jens Juels Vej - ud til Nyborgvej - i Odense C.

- Det er dybt uansvarligt. I min optik er det en syg regering, der, for at rive et par uskyldige bygninger ned i Vollsmose, er villige til at lade et andet par uskyldige bygninger på Nyborgvej falde sammen, siger afdelingsformand Chris Lehmann Olesen.

Han bakkes op af FAB’s bestyrelsesformand Erling Nielsen, som er forarget over regeringens ghetto-udspil - og særligt over finansieringsforslaget.

- Det er skammeligt, at regeringen vil bruge lejernes opsparede penge - de 12 milliarder fra Landsbyggefonden - til blandt andet at reducere antallet af almene boliger i de udsatte boligområder til kun 40 procent, siger Erling Nielsen i pressemeddelelsen.

Uskyldige finansierer forslaget

Erling Nielsen mener desuden at udspillet er urealistisk:

- For det første er det uklart, hvor de i alt 11.000 beboere (på landsplan, red.) fra de måske nedrevne ghettoområder skal bo, og for det andet, at hele udspillet ifølge regeringen skal finansieres af masse uskyldige mennesker – som blandt andre vores lejere fra Jens Juels Vej, som nu bliver ofre for integrationsproblemer, der slet ikke er deres ansvar.

Årelang planlægning

FAB skriver i pressemeddelesen, at der siden 2009 er arbejdet med en totalrenovering (en såkaldt helhedsplan, red.) af byggeriet, som er fra 1950'erne. Renoveringen vil løbe op i cirka 245 millioner kroner og blev i juni godkendt af beboerne.

Nu sætter Erling Nielsen sin lid til, at Odense Byråd hurtigst muligt får godkendt FAB's helhedsplan, så renoveringen kan komme i gang, mens pengene er tilstede - eller inden regeringens ghettoudspil bliver en realitet.

- I yderste konsekvens kan vi i fremtiden risikere, at beboerne må flytte på grund af udsigt til sammenstyrtning eller fordi huslejen på grund af ekstraordinært dyre reparationer, stiger så voldsomt, at ingen længere har råd til at bo der, siger Erling Nielsen.