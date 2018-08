Rasende borgmestre: Hvorfor skal Odense afsløre fup-ægteskaber?

Det er en hån, når regeringen placerer ny enhed mod fup-ægteskaber i Odense, mener flere borgmestre. Ærøs borgmester Ole Wej (S) er rasende.

Borgmestre fra Langeland, Ærø og flere sønderjyske kommuner er skuffede over, at socialminister Mai Mercado (K) og resten af regeringen har besluttet at lægge en ny enhed mod proformaægteskaber i Odense.

I 2017 blev omkring 4.600 udenlandske par viet på Ærø, og øens borgmester, Ole Wej Petersen (S), er rasende over regeringens beslutning.

- Jeg er meget skuffet, og jeg synes, det lyder hult, når regeringen siger, man vil hjælpe yderområderne og så egentlig gør det stikmodsatte, siger Ole Wej Petersen.

Det samme er Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF). Han mener ikke, at Mai Mercado har lyttet til bryllupskommunerne.

- Hun er fuldstændig argumentations-resistent. Hun beslutter sig nøjagtig for det, hun har besluttet fra starten. Der er ikke blevet lyttet en pind til os. Det er skuffende, siger han.

Ti procent fup

Rigspolitiet vurderer, at op mod ti procent af alle udenlandske ægteskaber, der bliver indgået i Danmark, kan være proformaægteskaber.

- Derfor er vi nødt til at lave en specialiseret enhed, der bliver ekspert i at afsløre den snyd og svindel, fortæller Mai Mercado til TV 2/Fyn.

Læs også To dømt i sag om proformaægteskab: Falsk kærlighed skulle betales med gratis arbejde

00:31 Danmark har brug for én samlet enhed, der kan afsløre fup-ægteskaber, inden underskriften er sat på vielsesattesten, mener landets socialminister Mai Mercado (K). Luk video

Enheden



Medarbejdere i enheden kan vurdere, at en ansøgning skal kontroleres yderligere. Det kan ske, hvis: det er en borger fra et af EU's fattigere lande som Rumænien eller Portugal, der vil giftes med en statsborger fra et tredjeverdensland.

de to borgere ikke taler samme sprog, eller hvis de aldrig har boet i samme land.

der er mistanke om, at der er indleveret falske dokumenter eller pas. Socialministeriet forventer, at ti procent af ansøgningerne vil være proformaægteskaber.

Gebyret for en ægteskabsansøgning stiger samtidig fra 875 kroner til 1.618 kroner, som betales til specialenheden og ikke direkte til kommunen.



Kilde: Fra 1. januar næste år skal en nyetableret specialenhed med 35 ansatte håndtere alle ansøgninger om ægteskab mellem udenlandske statsborgere.Medarbejdere i enheden kan vurdere, at en ansøgning skal kontroleres yderligere. Det kan ske, hvis:Socialministeriet forventer, at ti procent af ansøgningerne vil være proformaægteskaber.Gebyret for en ægteskabsansøgning stiger samtidig fra 875 kroner til 1.618 kroner, som betales til specialenheden og ikke direkte til kommunen.Kilde: fyens.dk

Borgmestrene i bryllupskommunerne Langeland, Ærø, Sønderborg, Aabenraa og Tønder forstår dog ikke, hvorfor den 35 mand store enhed skal ligge i Odense.

- Det, som den centrale enhed skal lave, kunne lige så godt foregå ude i kommunerne. Jeg vil faktisk påstå, at vi ville være bedre til det ude i det nære. Hvis vi fik den samme lovgivning og de samme hjælpemidler, kunne vi gøre det lige så godt som den centrale enhed, siger Ole Wej Petersen.

- Måske lige meget nok for en ø

Socialministeren respekterer, at borgmestrene mener, at de er dygtige nok til at varetage opgaven, men hun afviser alligevel, at enheden kunne ligge andre steder end i Odense.

- Det er vigtigt, at der er et højt specialiseret fagligt miljø omkring enheden. Jeg respekterer, at Ærø føler sig godt klædt på til at afsløre proformaægteskaber på øen, men det er en enhed bestående af 35 årsværk, og det er måske lige meget nok for en ø.

- Vi kan samtidig se, at det skal være i nogenlunde nærhed af de andre kommuner, der har bryllupsturisme, og der må man sige, at der bliver lidt langt fra Ærø eller Langeland til Sønderborg, siger Mai Mercado.

Sidste år blev 10.437 udenlandske par viet i ti danske kommuner. Kun 3.280 danske par blev viet i de samme kommuner.

Læs også Proformaægteskabslov: Turistchef er bange for at miste bryllupsturister