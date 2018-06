Raunsborg: Lyngvilds cremefirma får tredje underskud i rap

Efter tredje underskud i træk er egenkapitalen væk i Raunsborg Aps., der er stiftet af modemanden Jim Lyngvild. Han lover dog overskud i år.

Kosmetikserien Raunsborg har på få år skabt sig et navn, som alle kender. Ikke mindst fordi den fynske designer, modemand og iværksættere Jim Lyngvild ejer halvdelen af Raunsborg Aps.

Men Raunsborg-produkterne mangler endnu at få sit økonomiske gennembrud.

For tredje år i træk siden starten af firmaet er der underskud på salget af produkterne, der blandt andet bygger på gamle nordiske urter.

Det slår dog ikke stifteren af Raunsborg, Jim Lyngvild, ud.

- Vi vil ikke bare være et lille fynsk cremefirma ved køkkenbordet. Vi skal ud og være markedsledende. Vi har produkter som er unikke, siger Jim Lyngvild.

Den anden halvdel af Raunsborg ejes af Plum-familiemedlemmer i Assens, hvor kosmetikken også fremstilles.

Utilfredsstillende

Bruttofortjentensen er i årets løb skrumpet med 700.000 kroner til 2,8 millioner kroner.

Det netop offentliggjorte 2017-regnskab viser et underskud på 934.000 kroner før skat. Dermed er egenkapitalen - selskabets formue - i minus med 1,4 millioner kroner.

Ifølge ledelsesberetningen har året budt på flere markedsføringsmæssige aktiviteter, organisatoriske ændringer, investering i Kina samt produktnyheder.

- Resultatet betragtes som utilfredsstillende i forhold til budget, hedder det.



Tror fortsat på Kina

- Jeg er stolt af Raunsborg og teamet omkring det. Men i år har vi satset på udvikling af nye produkter, vi har haft et dyrt direktørskifte, og så har vi brugt 400.000 kroner på en satsning på det kinesiske marked. Vi har et utroligt stærkt samarbejde med Matas, og vores produkter vælter ud over kasserne. Man kan se på vores salgstal, at de stiger støt. Og jeg lover, at vi får overskud i år, lyder det optimistisk fra modedesigneren.

Selv om det kinesiske eventyr har kostet dyrt, så tror ejeren af Raunsborg fortsat på et gennembrud på det kinesiske marked.

- Vi dropper ikke Kina. Vi har stadig vores hold derude, og vi sidder i venteposition. Vi har brugt rigtig mange penge og meget tid på at blive certificeret til det kinesiske marked. Det har været megadyrt og megabesværligt, men nu er vi klar, siger Jim Lyngvild.

Af samme årsag har man opført en række certificeringer som et aktiv på 415.000 kroner i årets regnskab.