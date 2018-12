Realdania overtager Bent Madsens Gård

Med købet af ”Bent Madsens Gård” vil Realdania By & Byg sikre, at gården bevares for eftertiden.

”Bent Madsens Gård” er en fin eksponent for fynsk bindingsværk og som et velbevaret eksempel på en bygningstype - bondegården - som i århundreder har præget det danske landskab, vil gården bidrage til fortællingen om den danske kultur- og bygningsarv, skriver Realdania By & Byg i en pressemeddelelse.

– Vi er meget glade for købet af den fynske bindingsværksgård. Der er blevet passet godt på gården, og vores mål er at fastholde dens udtryk og autenticitet og bevare den for eftertiden, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Skal levendegøre fortællingen om fynsk bindingsværk

Gården skal bidrage til at levendegøre fortællingen om fynsk bindingsværk som en særlig egnsbyggeskik og fortællingen om en dansk bygningstype, som i århundreder har præget det danske landskab og den danske selvforståelse.

- I dag er der kun et fåtal tilbage af de hundredvis af gårde, som frem til anden verdenskrig endnu prægede det fynske landskab, siger Peter Cederfeld.

Bent Madsens Gård vil nu indgå i Realdania By & Bygs samling af godt 60 historiske ejendomme, der repræsenterer dansk bygningskultur gennem 500 år.

Bent Madsens Gård Stuehuset på Bent Madsens Gård er ifølge de nuværende oplysninger – og det årstal, som er indgraveret på drikketruget midt på gårdspladsen – opført i 1795. Detaljer på bygningen tyder dog på, at huset måske er ældre, men det vil den kommende restaurering kunne hjælpe med at fastslå. Stuehuset er indrettet efter klassisk fynsk tradition med bryggers, mælkerum og pigekammer, folkestue med bagvedliggende køkken, forstue (”fremmers”), mellemstue og den fine storstue. I 1910 blev husets gennemgående bjælker hævet, så hele stuehuset i dag har en statelig loftshøjde.

To af længerne står, som dengang de blev bygget, med sulekonstruktion, lerklinede tavl på pileflet og den oprindelige inddeling i brænderum, lade, lo osv. Den tredje længe – den oprindelige kostald – blev i 1966 ændret til svinestald, og samtidig blev der opført en sidefløj i grundmur.

Gårdspladsen er belagt med pigsten, og alle bygninger, bortset fra tilbygningen, er stråtækte, ligesom gården de fleste steder fremstår med rødkalkede undertavl og hvide overtavl. Denne farvesætning er dog næppe den oprindelige, idet et ældre fotografi viser stuehusets røde tavl opstreget med hvide fuger. Gården er omgivet af en smuk, ældre landbohave med udsigt til den nærliggende Dreslette Kirke.

Forude venter nu en restaurering og modernisering, som skal sikre, at ejendommens arkitektoniske udtryk og autenticitet fastholdes, og at ejendommen samtidig vil kunne bruges som udlejningsbolig.



