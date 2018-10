Redaktør: Overraskende at fynske rigmænd køber Jensens Bøfhus

Otte fynske erhvervsfolk har overtaget Jensens Bøfhus fra den tidligere ejer Palle Skov Jensen.

I 2017 ydede de lån til bøfkæden, og nu har de også købt alle aktier i Jensens Food Group.

- Det er overraskende, at de hidtidige investorer har købt kæden. De skyder penge i bøfkæden for ikke at miste allerede investerede penge i en konkurs, siger TV 2/Fyns erhvervsredaktør, Ole Frank Rasmussen.

Tabt millioner af kroner

Grundlæggende er det dog ikke overraskende, at Jensens Bøfhus er blevet solgt. Bøfkæden har de seneste år tabt millioner af kroner, og i sommer solgte koncernen sit hovedsæde i Læssøegade i Odense.

Det er ifølge erhvervsredaktøren for tidligt at konkludere, at kæden og de cirka 1.000 ansatte er reddet med den nye kapitalindsprøjtning .

- Det er en meget svær branche. I 2017-regnskabet kunne bøfkæden ikke følge sine driftsbudgetter. Jeg tror, den har været reddet delvist af en rigtig god sommer, hvor mange gik ud og spiste på grund af det varme vejr, siger Ole Frank Rasmussen.

Flere gæster i løbet af sommeren

Driften er ifølge Jensens Bøfhus blevet bedre i løbet af 2018.

Efter en årrække med faldende salgstal og flere år med stort underskud er det henover sommeren lykkedes at skabe overskud på driften samt øge omsætningen og antallet af gæster markant i Jensens Bøfhus-restauranterne.

De otte erhvervsfolk kom til for et år siden og ydede lån og vejledning til en turnaround, som er godt i gang med at gøre bøfkæden til en rentabel forretning. Ifølge Avisen Danmarks oplysninger skydes der nu frisk kapital på 25 millioner kroner ind ud over det lån på cirka 40 millioner, der blev ydet for et år siden.

De otte fynske rigmænd er Hans Bøgh-Sørensen, Enrico Krog Iversen, Steen Haustrup og Jørn Bonnesen, alle fra Odense, Torben Østergaard Nielsen, Middelfart, Georg Gundersen, Assens, René Søgaard Larsen, Frørup og Jørgen Lindegaard Hjort, Ringe, der deler sin part med Ole Pape Jensen, Odense.

Jensens Bøfhus har 23 restauranter i Danmark. Den første åbnede i 1984.