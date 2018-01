Redaktør: Trump, Putin og EU har interesser i gasrør over Fyn

Planerne om at etablere en ny gasrørledning tværs over Fyn er en bunden opgave for de danske politikere. Sagen har stor international opmærksomhed, og opgaven handler nu om at lave en linjeføring, hvor færrest mulige bliver berørt.

Flere fiskere og fynske lodsejere har allerede udtrykt bekymring over planerne om at lægge en helt ny gasrørledning tværs over Fyn. Projektet, der hedder "Baltic Pipe", er et samarbejde mellem det danske statslige selskab Energinet og det polske selskab Gaz-System S.A. Den nye rørledning består af 900 til 950 kilometer nye gasrør i Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen.

Flere steder kan en ældre gasrørledning bruges, men over hele Fyn skal der etableres nye rør, da den eksisterende forbindelse ikke er stor og kraftig nok til at transportere de ti milliarder kubikmeter gas om året, som "Baltic Pipe" skal gøre. Den nuværende gasrørledning kan kun transportere 2,5 milliarder kubikmeter gas.

Linjeføring i høring

Projektet har været undervejs i flere år, men først nu er en linjeføring sendt i høring, og de fynske lodsejere kan på et kort se, om deres jord bliver berørt af den planlagte linjeføring, som blandt andet indbefatter en sikkerhedszone på 200 meter på hver side af det nedgravede rør.

Men uanset hvor store gener det nye gasrørledning får for fynboerne, så bliver "Baltic Pipe" gennemført.

- Det her er storpolitik, det er udenrigspolitik, det er sikkerhedspolitik, det er forsyningssikkerhedspolitik. Det er en sag som samtlige regeringsledere i Europa interesserer sig for. Putin og amerikanerne interesserer sig for den her sag, lyder det fra Thomas Funding, der er TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør.

Gas som politisk våben

Polens energiforsyning er truet, fordi Polen på nuværende tidspunkt er afhængig af gas fra det russiske selskab Gazprom. Det betyder, at Polen kan blive presset politisk af Rusland, og det ønsker hverken Polen, Danmark eller EU.

- Ingen ønsker at stå i en situation, hvor gas bliver brugt som et politisk våben. Med den baltiske rørledning vil vi være mindre afhængige af Rusland, men det vil i den grad også gavne vores naboer, har den polske ambassadør i Danmark, Henryka Mosicka-Dendys, tidligere sagt til Ingeniøren.

Derfor vil protester fra fynboer, der bliver generet af den nye gaslinje næppe få den store betydning for, om linjen skal etableres.

- Det er en træls sag i dansk kontekst. Det her er noget, vi nødt til at gøre. Polakkerne er vores venner, og vi vil gerne hjælpe dem med at få gas. Modsat vil vi jo meget nødigt have det i vores baghave, men det er en bunden opgave. Så det handler om at få trukket en linje, så det skaber mindst mulig ravage hjemme, siger Thomas Funding.

I følge Energinet er den foreslåede linjeføring lagt ud fra kriterier, hvor gasrøret får mindst mulig indvirkning på mennesker, miljø og planlagt byudvikling.

Se tv-indslaget om gasledningen over Fyn: