Båd brændte i Odense Fjord: To mænd er reddet i land

To mænd måtte springe i Odense Fjord ud for Lindø, da der gik ild i deres båd.

To mænd er reddet i land efter der onsdag eftermiddag gik ild i deres båd i Odense Fjord.

- Personerne har det godt, fortæller vagthavende ved Fyns Politi, Kenneth Taanquist, til TV 2/Fyn.

Kenneth Taanquist oplyser samtidig at branden opstod, da bådens motor pludselig gik ud. Da mændene åbnede ned til motorrummet opdagede de, at det brændte og de valgte derfor at hoppe i vandet. Her klamrede sig til bøje 29 ud for Lindø indtil de blev samlet op.

Forsvaret sendte en helikopter i luften, mens det lokale redningberedskab sendte en båd ud til stedet.

Redningsaktionen er afsluttet, men båden ligger på lavt vand cirka en sømil ud for Vigerø vest for Lindø.

Klokken 16.50 fortæller TV 2/Fyns udsendte, at der fortsat stiger en smule røg op fra båden.

Ifølge Kenneth Taanguist overvejes det nu, hvad der videre skal ske med båden.

De to mand reddet i land i god behold af helikopter fra @forsvaretdk. Deres båd brænder fortsat og holdes under opsyn. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) June 13, 2018