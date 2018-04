Redningsaktion i gang: Dykker savnes ud for Ærø

En redningsaktion er i gang mellem Ærø og Als. En dykker er savnet, oplyser vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter.

En dykker er søndag eftermiddag meldt savnet i farvandet mellem Ærø og Als.

Et redningsmandskab er på vej for at lede efter personen, oplyser vagtholdslederen ved Forsvarets Operationscenter til Ritzau.

- En redningshelikopter er på vej, og den indledende hensigt er, at den skal samle et dykkerberedskab op, der kan assistere eftersøgningen, siger vagtholdsleder Michael Horn fra Forsvarets Operationscenter.

Vagtholdslederen har foreløbigt ikke yderligere oplysninger om aktionen eller personen, der er meldt savnet.

Artiklen opdateres ...

