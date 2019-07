Redningshelikopter i luften ved Fyn to dage i træk

Forsvarets Operationscenter har to dage sendt en af sine helikoptere i luften over Fyn. Lørdag for at komme en mand, der lå i vandet ud for Millinge til undsætning og søndag for at hjælpe en kitesurfer ved Assens.

Begge gange er situationen dog blevet løst, inden helikopteren har foretaget en redningsaktion.

Lørdag fik Forsvarets Operationstjeneste sidst på eftermiddagen en melding om, at en mand lå langt ude i vandet ud for Millinge på Sydfyn. Derfor sendte man redningshelikopteren i den retning.

Inden helikopteren var fremme ved manden, var han dog blevet hjulpet ombord på en civil båd, der lå i nærheden. Det fortæller pressevagt ved Forsvarets Operationscenter, Lars Skjoldan.

Kitesurfer reddet af kæreste

Søndag var helikopteren så igen i aktion.

- Klokken 12.53 får Forsvarets Operationscenter en alarm. Det handler om, at en kitesurfer er i problemer i Lillebælt ud for Assens.

Derfor blev Forsvarets helikopter i Skødstrup sendt til området, ligesom patruljefartøjet Nymfe også bliver sendt til stedet.

- Inden helikopteren når frem, er kitesurferens kæreste nået derud på et paddleboard og kan hjælpe vedkommende i land, siger Lars Skjoldan.

Ifølge pressevagten blev helikopteren i området for at se, at de to kom sikkert i land.

