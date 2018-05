Redningshelikopter og flere skibe sendt ud til nødstedt fiskerbåd

En fiskerbåd kom i problemer nord for Langeland, så Forsvarets redningshelikopter og flere skibe blev tilkaldt for at hjælpe.

En fiskerbåd kom i problemer i Storebælt nord for Langeland mandag aften. Forsvaret blev kontaktet af båden klokken 21.50, fordi den tog vand ind i maskinrummet. Der var derfor fare for, at båden ville synke. Forsvaret sendte en redningshelikopter og inspektionsfartøjet Havternen til stedet. Marinehjemmeværnskutter Baunen og patruljefartøjet Rota blev også kaldt ud til fiskerbåden for at hjælpe. Læs også Promille på langt over 2,0: Kvinde kørte gentagne gange ind i en anden bilist Sådan blev båden holdt flydende Havternen var det første skib på stedet, og med ekstra pumpeudstyr lykkedes det at afværge situationen. - Det er lykkedes at holde båden flydende, siger vagtholdsleder Daniel Ammitsbøll fra Forsvarskommandoen til TV 2/Fyn. Der var en person om bord på fiskerbåden. Klokken fire natten til onsdag var den fragtet sikkert i havn i Korsør. Forsvaret assisterede jollen fra farvandet nord for Langeland til Korsør. Ingen personer kom til skade. Det vides endnu ikke, hvorfor båden tog vand ind. En fiskebåd nord for Langeland har tilkaldt hjælp, da den tager vand ind i maskinrummet. Der er fare for at båden synker. @forsvaretdk har redningshelikopter og inspektionsfartøjet Havternen på stedet. Marinehjemmeværnskutter Baunen og patruljefartøjet Rota er på vej. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) May 1, 2018