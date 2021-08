Lille vandværk jagter rent drikkevand: - Det er helt umuligt

Årsagen er, at pesticidresterne, der findes i drikkevandet nu, er 30-50 år gamle, og ifølge vandværksformanden vil der også de næste mange år sive pesticidresterne ned i grundvandet.

Er det flere penge, der er brug for, for at vi kan få rent drikkevand?

- Det er det indirekte, så vi kan gå ud og finde nogle rene drikkevandsreservoirer, som vi kan få beskyttet, så de ikke bliver forurenet, siger han.

Skeptiske landmænd: Vi er i gang med at løse opgaven

Det er landmændenes jord, der kan komme i spil, hvis der skal etableres grundvandsparker.

Her er man skeptisk over for forslaget og mener, at milliardbeløbet kan bruges bedre.

- Det er ærgerligt, at de kommer med det, samtidig med vi arbejder med BNBO, fordi døren er sådan set åben. De sparker en åben dør ind. Vi er i gang med at lave BNBO, hvor vi skal lave forskellige tiltag: skovrejsning, permanent græs, økologi. På den måde er vi jo i gang med at løse opgaven, siger Torben Lyngsøe Povlsen, som er formand for L & F Centrovice i Ørbæk, der rådgiver landbrug og erhverv.