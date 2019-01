Sundhedsreform: Regeringen afsætter seks milliarder til nær sundhed

Et farvel til regionsrådene og til gengæld seks milliarder kroner ekstra til flere praktiserende læger og mere sundhedspersonale tættere på borgerne.

Det er hovedpunkterne i regeringens udspil "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder".

Udspillet bliver onsdag fremlagt af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og flere ministre fra VLAK-regeringen. Målet med udspillet er at give borgerne bedre sundhedsbehandling tættere på hjemmet, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Udspillet skal tage fat i de udfordringer, vi har i sundhedsvæsnet i dag, og som rigtig mange patienter oplever.

- Vi har et godt sundhedsvæsen, men der er en udtalt mangel på nærhed, hvor alt for mange skal rejse langt for at få en relativt ukompliceret behandling eller genoptræning, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger også, at der er for stor forskel på kvaliteten i behandlingen i de forskellige steder i landet. Det er en af årsagerne til, at regeringen har ønsket at nedlægge regionerne.

- Patienten skal sættes først. Vi tager patientens parti og vil over de kommende år skabe et endnu bedre sundhedsvæsen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen vil oprette flere nye "moderne sundhedshuse", som skal stå for sundhedstilbuddet tæt på borgerne. Sundhedshusene vil være bemandet af praktiserende læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

De skal blandt andet hjælpe patienter med kroniske sygdomme som KOL, diabetes, hjerte-kar-sygdom, muskel-skeletsygdom samt angst og depression.

- Antallet af diabetikere bliver fordoblet på ti år. Vi skal gøre noget for at hjælpe flere patienter tæt på deres hjem og dermed skære ned på antallet af genindlæggelser, som lægger pres på sygehusene, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger, at de fem regioner blev oprettet på et tidspunkt, hvor der var behov for at styrke den specialiserede behandling på centrale sygehuse. Den opgave er i vid udstrækning blevet løst, men omkostningen har været, at der for mange er blevet længere til behandling:

- Vi står over for nogle andre udfordringer i dag, end dengang vi oprettede regionsrådene. Derfor vil vi oprette fem nye sundhedsforvaltninger, som skal drive sygehusene. De får den samme geografiske placering som i dag i Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det skal ske i 2020, hvilket er ét år før, vælgerne igen skulle stemme ved regionsrådsvalget.

- Vi siger farvel til regionsrådsmedlemmerne et år før valget og ønsker så, at de eksisterende regionsrådsformænd påtager sig opgaven som formand for de fem bestyrelser i den første valgperiode på tre år, siger Lars Løkke Rasmussen.