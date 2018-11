Regeringen: Det skal være dyrere at være butikstyv

Der er for mange butiksejere, der gentagne gange oplever, at organiserede butikstyve får frit spil til at stjæle stort og småt.

Det mener i hvert fald justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der i et udspil lægger op til at øge politiindsatsen og slå hårdere ned på butikstyverier.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

- Butiksejerne oplever, at det er de samme tyve, som kommer igen og igen og stjæler varer fra butikkerne. Nogle gange sker det sågar helt åbenlyst, hvor det er tydeligt, at de her kriminelle er fuldstændig ligeglade med konsekvenserne af deres handlinger, siger Søren Pape Poulsen.

For at komme de organiserede butikstyverier til livs vil regeringen blandt andet oprette særlige zoner - eller hotspots - hvor der vil være øget patruljering. Disse zoner skal dække områder, hvor butikstyve har været særligt aktive.

Man planlægger at oprette mellem fem og ti hotspots. Det er politiet og de erhvervsdrivendes brancheorganisationer, der i fællesskab skal udvælge områderne.

Ifølge Justitsministeriet er der et særligt problem med butikstyveriet begået af udenlandske statsborgere. Sidste år stod udenlandske statsborgere for 34 procent af alle tilfælde af butikstyveri.

- Det er frustrerende og skaber utryghed for de erhvervsdrivende og for borgerne. Det vil vi på ingen måde acceptere, lyder det fra Søren Pape Poulsen.

Foruden den øgede og mere målrettede politiindsats indeholder forslaget fra regeringen også en fordobling af bødesatserne for butikstyveri, en styrket indsats mod hæleri med blandt andet brug af hemmelige agenter, der skal undersøge hæleri på internettet, samt mindre bureaukrati i sagsbehandlingen af sager.

