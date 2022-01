Ekspert om ophør af restriktioner: - Jeg havde nok ventet

- Smitten ophører jo ikke, fordi man afskaffer restriktionerne og siger, det ikke er en samfundskritisk sygdom længere. Man kan ikke politisk beslutte, at en sygdom skal holde op. Der er stadig masser af smitte derude, og det betyder, at de næste uger har de særligt udsatte en opgave med at passe særligt på.

Derfor mener han, at det forsat er fornuftigt, at de gør brug af mange af de forholdsregler, der er blevet hverdag under pandemien.

- Selvom vi afskaffer mundbind, står det jo enhver frit at for eksempel gå med mundbind, når man tager ud og handler, ligesom håndsprit i supermarkederne stadig er en god idé. Der er en masse fornuftige forholdsregler, som vi har overholdt indtil nu, som man fortsat kan bruge med omtanke og sund fornuft, indtil det store smittetryk er aftaget, siger Hans Jørn Kolmos.

Sund fornuft

Tirsdag kunne TV 2 fortælle, at Epidemikommissionens anbefaling er, at alle restriktioner, som er betinget af corona som en samfundskritisk sygdom, ikke videreføres efter 31. januar.

Når det sker, er det fordi det ikke længere er bydende nødvendigt.

- Der er kun noget, vi skal bruge, når det virkelig er nødvendigt, men også afskaffe igen, hvis det ikke længere er nødvendigt, sagde Jens Lundgren tirsdag til TV 2.



Men som Hans Jørn Kolmos mener han også, at man skal holde sig for øje, at der stadig er udbredt smitte.