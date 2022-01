Overlæge forudser udfordringer, når restriktioner ophører

I en mail til Folketingets Epidemiudvalg har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skrevet, at han ønsker at følge Epidemikommissionens indstilling om, at de gældende restriktioner ikke videreføres efter 31. januar.



Øget smitte

Kommissionens anbefaling bunder blandt andet i, at de høje smittetal, der har været de seneste uger ikke har givet tilsvarende høje indlæggelsestal. Altså er der færre, der bliver alvorligt syge.

Men den øgede smitte i samfundet vil alligevel kunne mærkes, mener Anne Øvrehus.

- Det, der kan være min bekymring, er, at vi ophæver alle restriktioner og har skruet ned for smitteopsporing og smittekontrol generelt. Både i forhold til retningslinjerne for, hvor længe man skal være isoleret, og hvem der skal være isoleret.