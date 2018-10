Notat: Regeringen vil i klimaudspil skanne nummerplader

Regeringen lægger op til at skanne nummerplader på køretøjer, der kører ind i miljøzoner i de fire største byer - København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Det viser et internt notat fra regeringens magtfulde koordinationsudvalg ifølge Berlingske.

I regeringens klimaudspil, der blev præsenteret tidligere i oktober, står der, at regeringen vil stramme håndhævelsen af miljøzonereglerne "gennem en digitalisering af ordningen".

Ifølge Berlingske viser det interne notat, at regeringen vil opsætte kameraer i København, Frederiksberg Aarhus, Odense og Aalborg, som skal skanne nummerplader på køretøjer, der kører ind i byerne.

Vil opsætte 15 skannere

I alt lægges der ifølge notatet op til at opsætte 15 stationære nummerpladeskannere og fem mobile kameraer på eksempelvis taxier, politibiler eller kommunale køretøjer.

Dermed vil køretøjer, som ikke lever op til kravene i miljøzonerne, kunne opdages ved den automatiske skanning, lyder det i notatet ifølge Berlingske.

Miljøzonerne stiller særlige krav til et lavt partikeludslip.

Ifølge notatet og et svar fra Miljø- og Fødevareministeriet til avisen fremgår det, at de nærmere detaljer om skanningen endnu ikke er fastlagt.

Nummerpladeskanning får dog kritik af flere it-eksperter, der frygter øget overvågning.

Både formanden IT-Politisk Forening, Jesper Lund, og Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, peger på, at værktøjet kan åbne for en række problematikker.

- Problemet er, at man opbygger en infrastruktur for at kontrollere miljøzonerne, som basalt set er designet til masseovervågning, da man skanner alle biler, som kører ind i miljøzonen, siger Jesper Lund til Ritzau.

Politiet har opsat skannere

Der er allerede nummerpladeskannere flere steder i Danmark, og flere politibiler har skannere, efter at politiet i 2016 fik lov til at lave automatisk nummerpladeskanning.

Skanningen skal afsløre, om en bil eksempelvis er stjålet eller efterlyst, men den har også fået kritik for at føre til øget overvågning.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil ikke kommentere over for Berlingske, fordi den endelige model ikke er fastlagt, og han afventer den politiske proces.

Skanningen forventes ifølge notatet i drift i 2020.