Regeringen vil spare på TV 2/Fyn: Uacceptabelt, svarer landdistrikterne

Ifølge regeringen skal TV 2/Fyn og landets øvrige regioner skære to procent om året i fem år: Samtidig skal der mere fokus på indhold til unge

TV 2's regioner skal spare to procent om året de næste fem år. Sådan lyder et af forslagene i det medieudspil, regeringen med kulturminister Mette Bock (LA) i spidsen præsenterede torsdag.

Besparelserne skal omfordeles til anden lokal og regional nyhedsformidling samt en ny pulje til distrikts- og ugeaviser. Samtidig skal regionerne til at fokusere mere på indhold til unge.

Men det er skudt helt ved siden af målet at kræve besparelser på regionerne, udtaler formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, i en pressemeddelelse.

- Vi er lodret uenige i regeringens forslag om at pålægge TV 2-regionerne besparelser, som når op på ti procent. Hos Landdistrikternes Fællesråd ønsker vi at styrke de regionale og lokale medier. Det gøres bedst ved at styrke den eksisterende tostrengede løsning, hvor både TV 2 og DR har stærke, regionale baser, der sikrer regionale nyheder en plads på den landsdækkende sendeflade, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

- Samtidig er det vigtigt, at TV 2's hovedstation sikres et fortsat offentligt ejerskab, hvilket vi også har arbejdet for.

Han mener, at samspillet mellem TV 2-regionerne og TV 2's hovedkanal er altafgørende for at få regionale nyheder ind på de landsdækkende sendeflader. Derfor er det ifølge ham også vigtigt, at DR's distrikter ikke bliver ramt af de besparelser, som allerede er besluttet for DR.

Ser verden fra København

Tidligere på året gik 35 borgmestre og formanden for Landdistrikternes Fællesråd i rette med den danske medievirkelighed i et åbent brev til kulturminister Mette Bock (LA).

Virkeligheden i de landsdækkende radio- og TV-medier er ofte "en medieskabt virkelighed set fra hovedstaden", og dermed langt fra den virkelighed landdistrikternes borgere oplever, lød en af brevets pointer.

Og det er fuldkommen afgørende, at den lokale og regionale journalistik bliver styrket i det kommende medieforlig, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

- For os er det fuldstændig uacceptabelt, at man med udspillet lægger op til at forringe den lokale og regionale public service-journalistik. Vi har brug for flere regionale nyheder, ikke færre, udtaler Steffen Damsgaard.