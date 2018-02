Regeringens store kystprojekt er fortsat langt fra land

Ti store kystprojekter udpeget i 2015 af regeringen til at fremme turismen i vandkantsdanmark er stadig langt fra land.

Om kort tid er projekterne halvvejs i forsøgsperioden. Alligevel er ingen projekter endnu rigtigt landfaste. To af dem er forlist. De øvrige har endnu ikke officielt præsenteret investorer eller endelige projekter. Det viser en rundringning fra Ritzau.

- Det var en flot vision, som ikke rigtig bliver til noget.

Det siger 1. viceborgmester Bo Jul Nielsen (S) fra Gribskov Kommune om det lokale projekt "New Nordic Coast" med nyt strandhotel og havbad, som nu er lagt i mølposen.

- Vi troede, at det ville vælte ind med fonde og finansiering. Men der opstod diskussion om placeringen af hotellet, og store fonde går ikke ind i noget, hvor der er bøvl, siger han.

Også Øhavscenter Christiansminde i Svendborg har kastet håndklædet i vandkanten på grund af manglende finansiering og et afslag på kommunal støtte.

I Hjørring Kommune erkender borgmester Arne Boelt (S), at det lokale projekt med at erstatte et nedslidt badehotel i Løkken med et nyt skal vise sig rentabelt, før investorer og forpagtere for alvor bider på.

- Der arbejdes på det. Men om det lykkes at lande en aftale er ikke sikkert. Det vil forbavse mig, hvis vi ved det ret meget før sommer, siger han.

Da regeringen præsenterede de ti vandkantsprojekter som en turistmæssig bølgebryder i 2015, stod der ellers stort skumsprøjt om kølen.

- Det er ti projekter, som vil være med til at trække flere turister til de danske kyster og skabe vækst og arbejdspladser lokalt. Det er projekter med høj kvalitet, som vil kræve en samlet investering på fire milliarder. Så vi må sige, at forsøgsordningen er en succes, sagde daværende vækst- og erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V).

De fire milliarder kroner har efterfølgende, som flere eksperter også forudså, vist sig vanskelige at hive i land. Janne Liburd, professor i turisme ved Syddansk Universitet, peger også på, at disse års vækst i turismen i kystzonen bygger på helt andre årsager.

- Den skyldes originale projekter som bunkermuseet Tirpitz i Blåvand, Vadehavscentret ved Ribe og udpegningen af nye Unesco Verdensarv-steder som Stevns Klint.

Der har været arbejdet på dem i en årrække, og de kræver unikke samarbejder i forhold til endnu et hotelbyggeri, siger hun.

Her står de ti oprindelige kystprojekter i dag

Regeringen udpegede i 2015 blandt 20 ansøgere ti projekter, der skulle bane vej for øget kystturisme og vækst i vandkantsdanmark.



Projekterne fik en femårig forsøgsperiode til at realisere sig og dispensation for de sædvanlige begrænsninger for byggeri i kystzonen.



Her står de ti projekter i dag ifølge Ritzaus rundringning:



* Øhavscenter Christiansminde - Svendborg Kommune: Hotelværelser bygget ind i terrænet, cykelsti og promenade.

- Opgivet på grund af manglende finansiering.

* New Nordic Coast - Gribskov Kommune: Nyt strandhotel og strandmole med havbad.

- Droppet på grund af manglende finansiering.

* Søndervig Feriepark - Ringkøbing-Skjern Kommune: 500 feriehuse og Nordeuropas største badeland mm.

- Skal ændres fra feriehuse til sommerhuse. Er afhængig af et nyt landsplandirektiv.

* Nordals Ferieresort - Sønderborg Kommune: To hoteller, op til 400 ferieboliger, campingpladser mm.

- Skal ændres fra feriehuse til sommerhuse og er afhængig af et nyt landsplandirektiv og arbejder fortsat på finansiering.

* Aquapark Møn - Vordingborg Kommune: Ferie- og oplevelsescenter og op til 500 ferieboliger på den gamle sukkerfabrik.

- Er i proces og håber på delvis indvielse i 2020.

* Safari Lodge Knuthenborg i Lolland Kommune: 200 overnatningsenheder og konference- og spisefaciliteter.

- Safariparken stiler mod selv ved at hæve besøgstallet gradvist at finansiere projektet i etaper.

* Besøgscenter Stevns Klint i Stevns Kommune.

- Er i positiv dialog med store fonde.

* Blåvand Strandpark - Varde Kommune: Wellness, 50 luksusferielejligheder og restaurant og naturpromenade.

- Kommunen har lige vedtaget lokalplan trods mange lokale protester. Som næste skridt skal Naturstyrelsen sælge den nødvendige jord.

* Løkken Klithotel - Hjørring Kommune: Nedslidt hotel erstattes af et nyt.

- Kommunen satser inden sommer på afklaring af, om økonomien holder.

* Strandliv Fjellerup - Norddjurs Kommune: Byggeri med fokus på leg, læring og sport ved Fjellerup Strand.

- Projektet skal i 2018 tage endelig form, og der skal findes yderligere kapital.

Kilder: Erhvervsministeriet og Ritzau.