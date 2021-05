Lægefusk: Nu kontakter Region Syddanmark patienter

Vil blive kontaktet i næste uge

Fra den 25. maj vil Region Syddanmark begynde at kontakte de borgere, der i 2021 og i sidste halvdel af 2020 har været tilknyttet den berørte lægepraksis i Svendborg. De berørte borgere kommer til at modtage besked fra regionen på deres e-Boks.



Her vil borgerne få besked om, at der i forbindelse med konsultationer hos lægeparret kan være blevet registreret oplysninger, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Hvis borgerne derefter selv kan konstatere fejl og ønsker at få det rettet, vil de kunne kontakte Region Syddanmark.

Derudover kommer regionen til at oplyse, at det også er muligt at få udleveret sin patientjournal, hvis man ønsker det. For at få udleveret sin journal skal man henvende sig hos sin egen læge frem for Region Syddanmark. Konstaterer man fejljournalisering i sin patientjournal, skal man kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed.

Regionen er sideløbende i færd med at undersøge om, hvor langt tilbage tidligere patienter tilknyttet den pågældende praksis kan og bør underrettes.



Efterlyste besked

TV 2 Fyn har tidligere fortalt om Ulrik Ulmer, der er nuværende patient hos Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen. Han måtte lytte en ekstra gang, da han en søndag aften sad og så nyhederne, hvor der blev fortalt om lægefusk i Svendborg. Han kunne hurtig konstatere, at der var tale om hans egne læger.