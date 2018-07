Region Syddanmark er blevet stævnet af hollandsk bank

Region Syddanmark er blevet stævnet af den hollandske bank Rabobank på vegne af det konkursramte ambulanceselskab Bios.

Region Syddanmark er blevet stævnet af den hollandske bank Rabobank på vegne af det konkursramte ambulanceselskab Bios.

Banken mener, at regionen uberettiget har trukket på en bankgaranti på 55 millioner, som blev stillet, da Bios overtog ambulancedriften i 2015.

Regionen hævede pengene, da Bios efter et kaotisk forløb gik konkurs i juli 2016. Stævningen modtages med sindsro af regionen.

- Vi mener, det har været fuldt berettiget med det træk, der har været på garantien, siger økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark.

Læs også Falck siger undskyld for Bios-affære

Det var i 2015, at det dansk-hollandske selskab overtog størstedelen af ambulancedriften i Region Syddanmark.

Men det lykkedes ikke selskabet at skabe en ambulancedrift, som kunne leve op til kravene i kontrakten. Det udløste flere tilfælde af krav om bod fra regionen mod selskabet, der i sommeren 2016 gik konkurs. Pengene fra bankgarantien er blandt andet blevet brugt til at dække ubetalt bod, oplyser Mogens Sehested Kristensen. Rabobank har tidligere i forløbet protesteret over, at regionen har trukket på den stillede bankgaranti. Derfor kommer stævningen ikke helt bag på økonomidirektøren i Region Syddanmark.

Læs også Bios i dyb krise efter ambulancekrak: 213 millioner i underskud

- Det er ikke uventet. Tilbage i august sidste år varslede de, at de ville stævne os, siger han.

Region Syddanmark vurderer, at alle krav mod selskabet er omfattet af bankgarantien.

- Vi mener, at alle mellemværender mellem os og Bios er omfattet af garantien. Det er sådan, vi læser kontrakten og bankgarantien, siger han.

Hvornår sagen i givet fald kommer for retten, tør Mogens Sehested Kristensen ikke gætte på.

Det er Kammeradvokaten, som fører sagen for regionen. Efter Bios' konkurs har Region Syddanmark selv overtaget ambulancekørslen i regionen.