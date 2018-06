Regionen vil beskytte dig bedre mod pirater

Digitale pirater laver hundredevis af angreb på Region Syddanmarks it-systemer hver eneste dag.

Fynske og sydjyske borgere i Region Syddanmark skal have deres digitale sundhedsoplysninger bedre beskyttet. Derfor fremrykker regionen flere initiativer, der skal afskærme regionens it-systemer bedre fra angreb end i dag.

- Desværre er alvorlige forsøg på at gennemføre cyberangreb mod vores it næsten blevet hverdagskost. Hackerne bliver dygtigere, og det bliver hele tiden billigere at købe de rette redskaber til at gennemføre angreb. Det er vi nødt til at handle på, siger formand for regionens digitaliseringsudvalg, Mette Bossen Linnet (V) og fortsætter:

- Det er et evigt kapløb, hvor vi ikke må sakke bagud, for vi har et helt særligt ansvar over for vores borgere og patienter. Derfor snører vi nu skoene til det kapløb.

Daglige angreb

Regionen har allerede flere systemer, som skal beskytter mod digitale angreb, og regionen afviser dagligt flere hundrede mindre alvorlige forsøg på hackerangreb.

Mette Bossen Linnet vil ikke løfte for meget af sløret for de nye sikkerhedssystemer.

- Det er af gode grunde begrænset, hvor meget vi kan fortælle om, hvad det præcist er, vi sætter i værk nu. Men jeg kan fortælle, at der sidder et team af specialister i regionen og holder øje med truslerne udefra, og det team styrker vi nu. De har ansvaret for døgnovervågning af systemerne, og det er med til at skabe tryghed for vores borgere, siger hun.

Firewall og scanning

Nogle af de øvrige initiativer, som Region Syddanmark nu fremskynder, er blandt andet opgradering af antivirusprogrammer og firewalls samt bedre scanning efter virus og andet ondsindet kode.

Regionens it-systemer og netværk omfatter cirka 27.000 pc’er.