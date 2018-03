Regioner opfordrer til gratis psykologhjælp til alle

Sundhedsministeren bakker op om mere psykisk hjælp til børn og voksne, men vil ikke give regioner flere penge.

Som optakt til sit årsmøde torsdag foreslår Danske Regioner gratis psykologhjælp til alle.

Det fortæller regionsformand i Syddanmark og kommende formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Hun mener, at tilbuddet om psykologhjælp i dag er alt for uensartet og tilfældigt, ligesom at folk skal betale en del selv.

- Det må vi gøre op med og sørge for, at folk får et tilbud om gratis hjælp meget tidligere, så de ikke udvikler en egentlig psykiatrisk sygdom og skal indlægges, siger hun til avisen.

Konkret går forslaget ud på at indrette lokale tilbud for voksne og samtidig udbygge den nuværende Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) til børn og unge.

Selv om psykologsamtalerne er centrale, kan tilbuddet også udbygges med andre faggrupper som eksempelvis sygeplejersker og ergoterapeuter.

- Det bliver dyrt, ja, men vi ser det som en investering i fremtiden, og i løbet af en kortere årrække forventer vi, at pengene kommer hjem igen i form af færre, som bliver alvorligt syge, skal indlægges og måske dropper ud af job og uddannelse, siger Stephanie Lose.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) anerkender det stigende problem med psykiske lidelser og støtter også tankegangen om en tidlig indsats. Regeringen har derfor allerede afsat 200 millioner kroner over de næste fire år.

- Men forslaget om gratis psykologbehandling til alle - uden visitation og begrænsning - lyder dyrt, siger hun.

Ministeren åbner dog for, at regionerne afprøver forskellige muligheder "inden for egen økonomi".