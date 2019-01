Regionernes formand frygter for de folkevalgtes fremtid

Et sundhedsvæsen uden de nære, folkevalgte politikere kan blive en del af pakken, når regeringen i den kommende tid fremlægger sit udspil til en sundhedsreform.

Der er en klar risiko for, at det ender uden det folkevalgte led. Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Det siger Stephanie Lose, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner.

Hun deltog sammen med andre medlemmer af Venstres hovedbestyrelse i et møde på Crowne Plaza Hotel i København fredag aften.

- Der er en klar risiko for, at det ender uden det folkevalgte led. Uden at det er sådan, at jeg har set det endelige reformforslag, siger hun.

Ingen garanti for regionernes fremtid

Forud for hovedbestyrelsesmødet havde Stephanie Lose været en af de mest aktive kritikere over for tanken om at sløjfe regionerne.

Både Liberal Alliance og De Konservative har meldt klart ud, at de gerne ser regionerne sløjfet, mens Venstre endnu ikke har givet en officiel melding.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udstak ingen garantier om regionernes fremtid over for pressen i en pause under mødet.

- Statsministeren og jeg deler grundlæggende den analyse af det sundhedsvæsen, vi kigger ind i i fremtiden, og at der er brug for, der sker forbedringer.

- Men det ændrer ikke ved min opfattelse af, at det folkevalgte led fortsat bør spille en væsentlig rolle i fremtidens sundhedsvæsen, siger Stephanie Lose.

Formanden bakker stadig parti op

Stephanie Lose havde gerne taget drøftelserne om regionernes skæbne på et tidligere tidspunkt.

- Først og fremmest synes jeg, vi har haft en god debat i dag. Men jeg tror, der er en udbredt opfattelse i Venstre om, at vi havde haft den debat noget tidligere, siger hun.

Det er Venstre, jeg har den største fællesmængde med. Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Uanset hvilken fremtid regionerne går i møde, understreger Stephanie Lose, at hun vil støtte partiet og formand Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg er uenig i den del, der omhandler det om at fjerne et direkte folkevalgt led.

- Det ændrer ikke ved, at Venstre er mit parti. Fordi det er Venstre, jeg har den største fællesmængde med. Der er brug for visionære forslag til, hvordan man forbedrer fremtidens sundhedsvæsen, siger Stephanie Lose.