Ambulanceberedskabet heftigt debatteret: - De skal have noget mere i løn

Søndag fik seks politikere muligheden for at debattere ambulanceberedskabet.

- Jeg vil ikke være med til, at vi sender folk på arbejde i den her situation. Det her er dårlig arbejdsmiljø. Det giver syge mennesker og utilfredshed, og det gør det svært at rekruttere, siger Karsten Byrgesen fra Nye Borgerlige.

Morten Weiss-Pedersen, siddende i regionsrådet, har I simpelthen været for dårlige til at passe på jeres ansatte?

- Det har vi helt bestemt. Der er også element af, at der skal flere penge til området. Jeg vil meget advare imod, at vi nu laver regionale, monopolselskaber, hvor det er regionerne selv, der står for det her. Der skal konkurreres blandt andet med Falck, i forhold til arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Og så skal de (ambulanceredderne, red.) også have noget mere i løn, siger han.



I debatten deltog også Millah Kongsbach (Frihedslisten), Carsten Sørensen (O) og Anne Skau Styrishave (B).

