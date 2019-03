På vej mod rekord: Regn i går, regn i dag og regn igen i morgen

Du er heldig, hvis du er glad for regn og blæst, for der er meget mere på vej til dig i de kommende dage.

- Fra morgenstunden kommer der et nyt lavtryk ind nord for Fyn, og det betyder blæst og altså også regn igen, siger TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Fynboerne kan se frem til en torsdag med op mod ti millimeter regn, bare lige til at toppe de i forvejen godt fyldte, fynske regnmålere af.

- Vi har jo allerede nu fået langt mere regn, end vi normalt får i hele marts, og vi nærmer os rekordåret 1978, hvor der faldt 100 millimeter, siger Per Christiansen, der tror på rekorden.

- Vi skal nok nå det – hvis altså nogen har interesse i det.

Temperaturen torsdag kommer til at ligge mellem fire og seks grader.

Fugtig og blæsende søndag

For regnen ser ud til at fortsætte ikke bare torsdag men også i de kommende dage.

- Det kan godt være, at nogle af dagene begynder tørt og med enkelte solstrejf, men så skyer det til, og så kommer der altså regn igen, siger vejrværten.

Især søndag ser ud til at blive en våd omgang, navnlig fordi der kommer masser af vind til lige at akkompagnere de store mængder nedbør.

- Der ser ud til kuling, og nogle modeller siger endda, at vi skal have storm, fortæller Per Christiansen.