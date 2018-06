Regn og tordenbyger rammer Fyn

Bygerne dannes især hen over eftermiddagen og aftenen i en ustabil atmosfære over Danmark.

Med en tørke, der griber om sig, og afbrændingsforbud i flere og flere af landets kommuner vil mange nok hilse dagens vejrudsigt velkommen.

Der er nemlig udsigt til byger mange steder.

I dele af Jylland og på Fyn kan man endda få op mod 20 millimeter og lokalt mere frem til i aften i henhold til flere prognoser, men der er også risiko for torden.

Bygerne kommer med varmen

I morgentimerne har der været en smule regn over især de sydligste egne, men det er i eftermiddag, at de egentlige byger rammer.

Det sker, når det bliver tilpas varmt, og bygeskyer vokser op i en ustabil luft, som strømmer op over Danmark fra sydvest, og bygerne vil især trives langs en linje med lavt lufttryk - en truglinje. Den er markeret med en stiplet linje på billedet her og i animationen i toppen af artiklen.

Læs også Sankthansbålet på Engen er aflyst - 25 vognlæs træ afbestilt

00:23 I grafikken kan du se, hvornår torden- og regnbygerne skyller ind over Fyn. Video: TV 2 Vejret Luk video

Bygerne kan ramme hele landet undtagen Bornholm, som først bliver ramt i nat, men bygerne vil især kunne være kraftige over Jylland og Fyn.

Der er en mindre risiko for skybrud i bygerne, primært over det sydlige og østlige Jylland og Fyn, men sandsynligheden er ikke stor nok til, at der er udstedt varsel.

Søndag er der igen udsigt til byger, som kan være kraftige, men så står den mere fredeligt, lunt og mest tørt inde i den nye uge.

Tørken aflyses dog næppe efter weekendens byger, for der vil netop være tale om byger, der rammer spredt. Og der skal et udbredt og intenst regnvejr til for at gøre en reel forskel.

Læs også Tørke truer sankthans: Der er brug for flere dages regn