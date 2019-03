Regn over det meste af Fyn søndag

Søndag morgen startede med regnvejr over det meste af Fyn og Langeland og med temperaturer omkring de syv grader.

Mens morgentimerne og formiddagen mest af alt indbyder til at sidde indenfor, så bliver der bedre muligheder for at komme udenfor i løbet af eftermiddagen.

I løbet af eftermiddagen ophører regnen, og vinden aftager. Der kan også komme enkelte chancer for sol, og temperaturerne kommer op mod otte-ni grader.

I aften og i nat vender regnvejret tilbage, og temperaturen falder en smule til omkring syv grader.

Kigger vi ind i næste uge, så viser prognoserne, at regnvejret fortsætter frem til torsdag - mandag ovenikøbet med risiko for kuling med kraftige vindstød.