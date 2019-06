Regn, regn og lidt sol - ustadigt vejr på Fyn

Der er ikke meget solskin og sommer at spore i tirsdagens vejr på Fyn.

Først på dagen vil det fynske vejr være domineret af byger, hvor nogle af dem kan være meget kraftige. Temperaturer vil ligge på omkring 14-15 graders varme. Der vil være lidt vind til morgen og formiddag, men den vil aftage i løbet af dagen.

I løbet af dagen vil temperaturerne stige. Og sidst på eftermiddagen er der store chancer for, at solen får lov til at bryde igennem de tunge grå skyer, der stadig ligger over Fyn fra anden pinsedagen.

Solens gennembrud i det fynske vil komme til at betyde, at temperaturerne kan nå op på omkring de 20-21 grader.

Så vender det igen

Det bliver en kort fornøjelse med solen, da alt tyder på, at tirsdag aften fra omkring klokken 20 og natten til onsdag vil byde på en del regn og risiko for lokale skybrud på Fyn og resten af landet.

Sådan skriver Danmarks Metrologiske Institut.

Der er tale om et lavtryk, som ligger næsten stille over den Engelske Kanal, der sender fronter med regn op over Danmark. Fronterne skiller varm, fugtig luft over Østeuropa og kølig, ustabil luft over Vesteuropa, og det kan betyde, at det ikke kun er regn, der kommer til Fyn - men også torden.

Ustadigt vejr

De kommende dage vil ligesom pinsen være præget af meget ustadigt og skiftende vejr. Den ene dag kan byde på regn og torden, mens den næste dag vil være med en del solskin.

Temperaturerne i det fynske vil dog tage til i løbet af ugen. Og når vi går ind i weekenden tyder alt på, at fynboerne vil kunne nyde temperaturer helt oppe på omkring de 26 grader - dog med en del regn.