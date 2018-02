Regnefejl: Fynbus aflyser stor sparerunde - busruter reddet

Økonomiafdelingen i Fynbus har lavet en regnefejl. Nu skal to regionale busruter alligevel ikke spares væk.

Fynbus aflyser en større sparerunde på cirka ti millioner kroner, og det ser ud til, at de lukningstruede busruter 110 og 920 fortsætter.

Det fortæller Fynbus-direktør Carsten Hyldborg, der erkender, at Fynbus har regnet forkert i et tidligere regnskab.

- Vi har regnet forkert på nogle indtægter, hvor vi får lidt højere indtægter, end vi havde regnet med, siger Carsten Hyldborg til TV 2/Fyn.

Her er regnefejlen sket

Fynbus har indtægter for 230 millioner kroner, der skal fordeles mellem ejerne, Region Syddanmark og de fynske kommuner. Det er i regions regnskab, matematikken har drillet.

- Nogle af indtægterne skal fordeles ved hjælp af såkaldte fordelingsnøgler. Der har vi brugt en forkert nøgle i efteråret 2017, erkender Carsten Hyldborg.

Han understreger, at det er en bestyrelsesbeslutning, om busrute 110 mellem Odense og Assens og busrute 920 mellem Kerteminde og Faaborg så alligevel ikke skal beskæres.

Færre passagerer på grund af letbane

Der bør dog være optimisme blandt de fynske buspassagerer, der benytter ruterne.

- Det er min opfattelse, at den varslede sparerunde er aflyst, siger Carsten Hyldborg.

Fynbus har tidligere begrundet sit underskud med letbanebyggeriet i Odense. Det har fået mange passagerer til at droppe bussen.

På to år har de grønne busser i Odense mistet 2,6 millioner passagerer, der har fundet andre måder at transportere sig rundt i byen, blandt andet fordi busserne har kørt med store forsinkelser.

Der er ikke nogen planer om at gennemføre besparelser Carsten Hyldborg

Afviser opkrævning af Odenses borgmester

Carsten Hyldborg afviser dog, at han har bedt Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), om ti millioner kroner til trafikselskabet som kompensation for tabet af passagerer i forbindelse med letbanebyggeriet i Odense.

- Jeg har ikke afkrævet Odenses borgmester ti millioner kroner. Der var et underskud på de regionale ruter i 2016 på over ni millioner kroner. Vores prognoser viste, at overskuddet ville være nogenlunde i samme størrelsesorden i 2017, siger Carsten Hyldborg.

- Hvis 2017 går galt, går 2018 også galt. Tre år i træk med store underskud ville Fynbus ikke kunne klare, så derfor var vi nødt til at varsle, at der skulle ske en opbremsning, forklarer Fynbus-direktøren.

Borgmester: Måske har Fynbus ikke været dygtige nok

Odenses borgmester ville tidligere på året ikke love Fynbus flere penge, så busruterne 110 og 920 kunne overleve. Han mente ikke, at letbanen alene var skyld i selskabets millionunderskud.

- Letbanen er nok noget af forklaringen, og en anden kunne være, at det er blevet billigere at anskaffe sig en bil, men måske har Fynbus heller ikke været dygtige nok til at markedsføre sig over for kunderne. Hvis man tænker sig om i fem minutter, kunne der være flere årsager end letbanen, sagde Peter Rahbæk Juel i januar til TV 2/Fyn.

- Det lyder ret voldsomt, hvis letbanen alene er årsag til alt det her. Vi skal som minimum have et sikkert grundlag, inden der bliver peget fingre. Derfor har jeg bedt om at få udredt årsagerne lidt dybere, så det ikke er en halv vind, forklarede borgmesteren.

Ingen planer om besparelser

Han håber, at de fynske passagerer fortsat vil have tillid trods regnefejlen og frygten for fremtidige besparelser på de regionale ruter.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der er ufejlbarlige. Vi plejer at have nogenlunde tillid til de ting, vi kommer med. Her har vi begået en fejl, siger Carsten Hyldborg.

Han mener, at passagerere i byerne langs Fynbus’ ruter nu kan kan tillid til, at der ikke bliver sparet.

- Generelt kan man sige til alle de samfund, der ligger langs de nævnte ruter, at der er ikke nogen planer om at gennemføre besparelser, fastslår Carsten Hyldborg.