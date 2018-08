Regnen reddede Kents DHL-pølser

Tirsdag, onsdag og torsdag løber op mod 18.000 løbere DHL og for mange hænger det uløseligt sammen med grillpølser. For Kent Kristensen og hans team blev en ordentlig omgang regn redningen.

Det er sjældent, at løbsarrangementer er glade for regn, men i år er et af Fyns største løb, DHL Stafetten, utrolig glad for, at skyerne nåede at åbne sig, inden startsskuddet blev affyret tirsdag.

På grund af det omfattende og langvarige afbrændingsforbud var den velduftende tradition med grillpølser efter fem kilometer truet. Men en ordentlig skyller, der uden megen ophold, blev ved med at give i næsten tre døgn, kunne der alligevel fyres op i kullene.

Til stor glæde for grillmester Kent Kristensen og hans team i pølsevognen.

- Grillen hører til DHL'en, siger han, og de med løbeskoene på er enige.

- Vi kommer 160 mand. Det er som en firmaudflugt for os, og så er det hyggeligt, at man kan få en øl og en grillpølse bagefter, siger Ole Jensen.

Vegetarpølser, chilipølser, frankfurtere og ringridere

DHL Stafetten er sammen med Eventyrløbet Fyns største motionsarrangement. Inden løbet tirsdag havde 15.800 tilmeldt sig, og arrangørerne forventer, at op mod 18.000 deltagere har løbet ruten i området i Fruens Bøge og langs Odense Å inden torsdag.

Mandag klokken 17 blev afbrændingsforbuddets ophævelse en realitet for Kent Kristensen. Der måtte fyres op under gassen og kullene, og så fik personalet i pølsevognen travlt med at finde pølser.

- Vi har en god slagter, vi kunne ringe til, siger Jette Larsen.

Pølsevognen blev proppet med både vegetarpølser, chilipølser, frankfurtere og ringridere, og nu skal den velkendte duft af brændte kul bare klare resten af arbejdet og lokke sultne løbere til både tirsdag, onsdag og torsdag.

Og så behøver regnen i øvrigt ikke blande sig mere i dette års DHL Stafetten.

