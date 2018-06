Regnen skyllede ned over Fyn: Så meget vand fik vi

Som meteorologerne lovede fossede regnen ned over Fyn lørdag. Flere steder faldt der op til ti millimeter.

Tidligt lørdag eftermiddag begyndte himlen at åbne sig, da et ordentligt regnvejr på sin vej henover Danmark stødte ind i Fyn.

Flere steder har man ifølge TV 2 Vejret målt mellem fem og ti millimeter regn.

Dog har regnen flere steder været så kraftig, at man med stor sandsynlighed har været tæt på skybrud. Det var man eksempelvis i Nyborg, hvor videoen i toppen af artiklen er fra.

TV 2 Vejret skriver, at ingen officielle målere har registreret et egentligt skydbrud, hvor 15 millimeter regn falder på bare en halv time. I Silkeborg viste en privat måler på kort tid omkring 30 millimeter regn. Derfor kan meteorologerne ikke udelukke, at Danmark blev ramt af skybrud, selvom det ikke ses på officielle målere.

I løbet af lørdagen blev der, mens regnen silede ned, registreret 120 lynnedsslag i eller tæt på Danmark.

Søndagens vejr

Den kraftige regn drev i løbet af aftenen videre, og søndagens vejr bliver knapt så våd, lover vejrvært Lone Seir.

- Der kommer en front, som ved middagstid rykker ind over Fyn. Det giver anledning til nogle byger, men jeg tror ikke, de bliver lige så kraftige som i går, fortæller hun.

I eftermiddagstimerne drejer vinden i vest, og temperaturerne kan nå op mod 20 grader.

