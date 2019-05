Regnfuld søndag i vente

Søndag skal fynboerne huske at have paraplyen med, når de skal til valgurnerne til europaparlamentsvalget. Det bliver nemlig regnvejr fra morgenstunden, og det forventes at vare det meste af dagen.

Lørdag kunne fynboerne nyde lidt solskin, men det ser altså ud til at vende nu.

Fra morgenstunden vil temperaturen ligge på 10-11 grader, og i løbet af dagen stiger den til omkring 14 grader. Man skal ikke gøre sig de store forhåbninger om at få sol på denne søndag.

Regnvejret hænger ved og på mandag og tirsdag forventes det også at regne på fynboerne.

Dermed kan gårsdagens 19,2 grader være den højeste temperatur, man kommer til at have mærket i noget tid. Ifølge TV 2 Vejret vil der nemlig i løbet af den næste uge strømme kold luft mod Danmark, der kan gøre vejret helt efterårsagtigt.