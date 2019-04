Regnskab: Fynsk projektfirma i god form

Der er fuld gang i byggeriet og dermed også i projektudvikling i Danmark.

Det smittede af på Arkitektgruppen fra Odense, der er aktiv med projekter i hele landet. Koncernen med 80 ansatte fik i 2018 et overskud på 77 millioner kroner før skat.

Selskabet med mere end 30 år på bagen opnåede det gode resultat på udvikling af byggeprojekter særligt i København, men også i Odense og Østjylland, hvor der blev åbnet nyt kontor i Aarhus i 2018.

- Åbningen af kontoret i Aarhus med Claus Schovgaard Rasmussen i spidsen, skal ses i sammenhæng med virksomhedens ønske om en større risikospredning – ikke bare på projekttyper, men også geografisk, oplyser administrerende direktør Robin Feddern i en pressemeddelelse.

- Af samme årsag valgte vi at ansætte Niels Fribo som udviklingsdirektør i København. Niels kom til os med stor erfaring indenfor erhvervsbyggeri – et marked vi gerne ser udbygget over de kommende år. Foreløbigt er tre erhvervsbyggerier på vej – i København, Odense og Aarhus.

Læs også Gyldent år for fynske fletmøbler

- Vi er tilfredse med årets resultat, særligt når der tænkes på, at resultatet er opnået uden opskrivninger og i et år med fokus på investeringer i den fremtidige indtjening, siger Robin Feddern.

2018 var også året hvor de fleste af Arkitektgruppens byggerier opførtes med særligt bæredygtigt fokus. To byggerier opføres som ”upcyclede” eller cirkulære byggerier. Seks byggerier opføres som DGNB guld certificerede byggerier og et byggeri som Svanemærket – hvilket svarer til mere end 60 procent af de igangværende byggerier.

Arkitektgruppens forventninger til 2019 er på niveau med 2018.