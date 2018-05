Regnskab: Gang i økonomien smitter af på fynske børseksperter

Odense-firmaet Vitec Aloc skruede voldsomt op for salget efter tilgang af tre store kunder i 2017.

I tidernes morgen var Vitec Aloc bedst kendt som Aloc Bonnier med adresse i Buchwaldsgade i Odense centrum.

En vaskeægte lokal iværksættersucces, der trak højtuddannet arbejdskraft til Odense.

I 2005 købte Bankernes EDB-central BEC successen, men efter finanskrisen slingrede indtjeningen, og i 2014 solgte man til den svenske koncern Vitec Software Group AB, der efter tre år som ejere har fået en rigtig god indtjening op at stå.

Bruttofortjenesten steg fra 48 til 58 millioner kroner, og sidste år tjente de godt 70 ansatte i Odense 13 millioner kroner før skat - en tredobling på bare et år, afslører det netop offentliggjorte 2017-regnskab.

Vitec Aloc, der sælger avancerede børssystemer og systemer til at styre bankernes portefølje af aktier og værdipapirer har store virksomheder som Danske Bank, Nykredit, Nordea, Pension Danmark, Lundbeck Fonden, KIRKBI og mange flere på kundelisten.

Og sidste år kom der tre store nye kunder til, oplyser selskabet i det nye regnskab.

Samtidig opretholdt den eksisterende kundemasse købelysten og mere til.

- Desuden har virksomheden brugt en del ressourcer på at forbedre den interne kvalitet, og produktivitet. Dette har haft en særdeles positiv effekt på 2017 resultatet, men vil også medvirke til at virksomheden samlet står stærkere i markedet end tidligere. Ledelsen anser derfor årets resultat for meget tilfredsstillende, hedder det.

Ledelsen forventer at kunne holde den økonomiske damp oppe i 2018.