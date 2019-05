Regnskab: Historisk rekord hos fynsk medicinimportør

Det var et forrygende 2018 for fynske Orifarm, der lever af at parallelimportere lægemidler på kryds og tværs af Europa og sælge medicin, hvor patentet er udløbet - såkaldte generiske lægemidler.

Orifarm solgte for 6,2 milliarder kroner og opnåede et overskud før skat på 260 millioner kroner, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er det bedste resultat i det fynske selskabs 25 årige historie.

Orifarm køber ind i lande, hvor lægemidlerne på grund af det generelle prisniveau, er lavt og sælger i lande, hvor prisniveauet på medicin er højere.

Dermed sparer forbrugerne i blandt andet Danmark og dermed også statskassen i sidste ende millioner af kroner, fordi apoteket altid skal tilbyde billigste præparat, hvis ikke lægen bestemmer noget andet.

Over al forventning

Ifølge ledelsen overgår resultatet forventningerne.

Erik Sandberg, administrerende direktør hos Orifarm.

- 2018 har på mange måder været et helt fantastisk år for os. Et år, hvor vi har mødt masser af udfordringer på markederne, og hvor vi har været igennem en større omorganisering internt. Alligevel er det lykkedes for os i fællesskab at skabe så flotte resultater, siger Erik Sandberg, der officielt overtog posten som administrerende direktør i januar 2019.

Koncernens vækst blev især skabt i parallelimportforretningen. Her solgte man 11 procent flere produkter i 2018 sammenlignet med 2017.

Omsætningen for parallelimporterede produkter i 2018 blev på 5,6 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 4,9 procent.

Overskud trods pres

I Tyskland, der er Orifarms største marked, blev 2018 præget af intens konkurrence, der har presset Orifarms omsætning og indtjening.

Men på trods af udfordringerne lykkedes det Orifarm at skabe flotte resultater i Tyskland, samt i Danmark, Holland og Østrig.

I Sverige kom koncernens indtjening under pres på grund af den svenske kronekurs. I Storbritannien solgte Orifartm flere kopi-produkter i 2018 sammenlignet med året før, men det svækkede britiske pund pressede profitabiliteten.

Koncernens andet forretningsben, de generiske lægemidler, havde et vanskeligt år, hvor omsætningen stagnerede og indtjeningen faldt med 19 millioner til 72 millioner kroner, mens det lykkedes at fastholde omsætningen på samme niveau som i 2017 (571 millioner kroner).

- Vi har gjort det godt i 2018 under vanskelige betingelser, og vi har ambitionen og troen på at kunne fortsætte væksten og en positiv udvikling for Orifarm. Men vi er også realistiske og ved at 2019 bliver mindst lige så udfordrende som 2018, siger Erik Sandberg, administrerende direktør for Orifarm.