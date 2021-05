Hårdt ramt af corona-nedlukning: Kæmpe underskud i Rosengårdcentret

Omsætningen, der blandt andet indeholder lejeindtægter, steg fra 154 til 156 millioner kroner.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for 2019 for Datter Rosetum K/S, der ejer Datter Rosetum II, driftsselskabet for Rosengårdcentret.



En væsentlig del af underskuddet skyldes dog også værdireguleringer på centrets bygningsmasse, der i 2020 blev nedskrevet med 118 millioner kroner.

Nedskrivningen skyldes ifølge ledelsesberetningen den usikkerhed, der er om værdisætningen af forretnings- og centerejendomme under coronakrisen.

Til trods for nedskrivningerne er centret fortsat værdisat til i underkanten af fire milliarder kroner.

Rosengårdcentret er tysk ejet af det Luxembourg-baserede selskab ECE Progressive Income Growth Fund og Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, der også er kendt som ATP.

Trods underskuddet er der udbetalt 68 millioner kroner i udbytte i 2020 mod 154 millioner kroner i 2019.