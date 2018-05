Regnskab: Michelin-kandidat tabte en million

Restaurant The Balcony i Odense var tæt på en Michelin-stjerne, men satte godt en million kroner til sidste år.

Det er ikke altid at gourmet-mad i særklasse står økonomisk mål med anstrengelserne.

Det har vist sig flere gange i danmarkshistorien.

Hos Restaurant The Balcony, der var storfavorit til at få den første fynske Michelin-stjerne i år, har man netop afleveret sit første regnskab - og det viser et minus på 1,1 millioner kroner før skat.

Det kalder ledelsen selv utilfredsstillende, men kommenterer ellers ikke det økonomiske resultat yderligere.

Indretning til en værdi på 3,6 mio. kr.

Selskabets egenkapital - formue - er fortsat i plus med 3,1 millioner kroner - en væsentlig aktivpost er dog værdien af indrettede lejede lokaler, der er sat til 3,6 millioner kroner.

Selskabet har i gennemsnit haft seks ansatte, der har oppebåret løn svarende til 1,9 millioner kroner.

Bruttofortjenesten, der er på 1,2 millioner kroner, har således ikke kunnet dække det beløb.

Regnskabet dækker perioden november 2016 til 31. december 2017.

Det er Peter Steen Hansen og Anders Jensen, der driver The Balcony.

Ifølge CVR-registret er Froggy Aps. dog indehaver af den største ejerandel. Bag det selskab står Trine Jørgensen og Vibeke Holst Andersen med bopæl i København.

