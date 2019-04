Regnskab: Mindre overskud hos Jysk Fynske Medier

Jysk Fynske Medier tjente sidste år ti millioner kroner ud af en omsætning på 1,7 milliarder kroner.

Det oplyser netmediet MediaWatch.

Overskuddet hos landets næststørste mediekoncern, der blandt andet tæller Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, var en halvering i forhold til 2017, mens omsætningen faldt med 120 millioner kroner, oplyser mediet.

Læs også Regnskab: Fald i indtjeningen hos Lindø Industripark

Faldet i omsætningen skyldes primært et skuffende annoncemarked for ugeaviser, men også at man frasolgte en del af ugeaviserne til Politikens Lokalaviser og dermed mistede omsætning, oplyser administrerende direktør Jesper Rosener til MediaWatch.

Han oplyser, at salget af print- og digitale abonnenter er steget især i 2019.

I 2018 har man udvidet sit oplag med søndagsaviser til yderligere syv af de 13 dagblade, og 80 procent af abonnenterne har sagt ja tak. Derfor er forventingen, at Jysk Fynske Medier tjener penge på omlægningen i år.

Jesper Rosener forventer ifølge Mediawatch et overskud, der er større end ti millioner kroner i 2019 blandt andet hjulpet på vej af ekstraordinære indtægter på 20 millioner kroner fra salget af Pressens Hus og udbetaling af midler fra Danske Dagblades Strejkefond.

Jysk Fynske Medier har afsat 70 millioner kroner til sammen med otte selskaber at byde på den FM4-licens, der bliver ledig efter Radio24syv. Og desuden har koncernen ifølge MediaWatch store forventninger til investeringer i robot-journalistik og lyd-oplægning.

Den store udfordring bliver ifølge Jesper Rosener at forbedre indtjeningen på ugeavis-området.

Jysk Fynske Medier har i øvrigt - helt planmæssigt skiftet bestyrelsesformand.

Det er Per Westergård, tidligere chefredaktør på Fyens Stiftstidende, der er tiltrådt posten efter en formands-turnusordning, der indebærer, at jobbet går på skift mellem ejerne i koncernen hvert andet år.

Læs også Jysk-fynsk energi: Minus på 241 millioner til Ewii