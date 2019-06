Regnskab: Thorborg-overskud på 434 millioner kroner

Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg tilhører stadig en liga for sig selv.

Selv om overskuddet faldt i hans koncern sidste år med 95 millioner kroner, var der stadig 434 millioner kroner i overskud før skat.

Omsætningen steg fra 1,5 til 2,3 milliarder kroner.

Thorborg-koncernen omfatter bl.a. LEASY og D'E'R i Danmark, Thorn i Norge og Sverige, Dinex samt Odense Sport & Event.



- Jeg glæder mig særligt over udviklingen i Dinex, der på bare ét år har fordoblet sit overskud, ligesom ejendomsbenet også fortsat udvikler sig positivt, siger koncernchef Niels Thorborg i en pressemeddelelse.



3C RETAIL, der bl.a. omfatter L'EASY, D'E'R og THORN i Norge og Sverige, leverede et et overskud før skat på 299 mod 465 millioner kroner året før.

2017 var et ekstraordinært godt år, og derudover skyldes ændringen i resultatet en betydelig øget konkurrence på alle markeder, oplyses det.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet har 3C RETAIL tillige fået ny ledelse.

Ny administrerende direktør bliver L'EASY's direktør, Peter Schou Jørgensen, mens 3C RETAIL's økonomidirektør, Lars Claudi Mortensen, udnævnes til viceadministrerende direktør.



Niels Thorborg, der indtil dags dato har været koncernchef i 3C RETAIL, fortsætter som bestyrelsesformand for 3C RETAIL og koncernchef i 3C GROUPS.

Ikke tilfredsstillende

- 2018 var ikke tilfredsstillende for Odense Sport & Event. Til gengæld glæder jeg mig over en rigtig god start på 2019 med høj aktivitet og fremgang for alle koncernens områder, siger Niels Thorborg.

Selskabet, der tæller Odense Congress Center, koncertbureauet Live Culture, Odense Eventyr Golf, OB og cateringfirmaet Kai Thor, åbnede i 2018 Odenses nye designhotel, Hotel Odeon.

- Det nye hotel har fået en flyvende start, hvor kunderne har taget godt imod hotellets koncept og indretning i klassisk nordisk stil. Og der har siden åbningen været en god belægning på de 234 værelser centralt i Odense, oplyser koncernen.



Samtidig har bl.a. stor sponsor- og tilskuerfremgang i OB samt messerne i Odense Congress Center bidraget til en god start på 2019.

Svær start på livsstilskæde

Etablering af livsstilskæden VÆRSGO har været sværere end forventet.

Kæden slog dørene op 1. november 2017, hvilket indebar betydelige etableringsomkostninger på en lang række områder. Samtidig er VÆRSGO på et marked, der er kendetegnet ved stor konkurrence både i detailleddet og fra e-handel samt generelt faldende omsætning for hele markedet.



Samlet er resultatet for de første 14 måneder et underskud på 59,6 millioner kroner før skat.

- Resultatet er naturligvis ikke tilfredsstillende, men det viser tydeligt, at det er meget omkostningstungt at etablere en ny kæde. I år har VÆRSGO formået at løfte omsætningen til indeks 115 i forhold til 2018, og derfor er forventningen også en væsentlig forbedring af resultatet allerede i 2019, siger Niels Thorborg.

Koncernens ejendomsben og 3C MEDIA, der tæller Nørgård Mikkelsen, Hesehus og KommPress, bidrager også positivt til 2018-regnskabet.



I år overtager 3C GROUPS byggerierne i både Cortex Park og på Østerbro i Odense. I Cortex Park drejer det sig om 248 lejligheder, mens der i løbet af 2019 står 164 rækkehuse/lejligheder klar på Østerlunden på Østerbro.

Optimisme

I forhold til fremtidsudsigterne for koncernen ser Niels Thorborg optimistisk på 2019.



- Vi skal fortsat arbejde kompetent og ihærdigt, idet alle vores virksomheder er til stede på stærkt konkurrenceudsatte markeder, men her næsten midtvejs i 2019 er der grund til optimisme både for indeværende år og for fremtiden, siger Niels Thorborg, der tillige glæder sig over at have fået en ny mand ind i 3C GROUPS' bestyrelse.



- Jeg er glad for, at det er lykkedes at få Brian Djernes til at indtræde i vores bestyrelse. Brian har leveret fantastiske resultater med sin virksomhed Cane-line, og jeg er sikker på, at han kan bidrage til vores koncerns fortsatte udvikling, siger Niels Thorborg.



Thorborgs koncern har en egenkapital på 3,2 milliarder kroner og har 2482 ansatte.

