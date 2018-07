Rekord i Bogense havn: Skibene vælter ind

Med 1000 flere besøgende skibe end sidste år, har Bogense marina haft det højeste antal skibsbesøg i havnen, siden man begyndte at tælle.

Bådene vugger og vandet klukker. Langsomt sejler skibe ud og ind ad havneindgangen til marinaen i Bogense, og i år er der sejlet ekstra mange skibe ind i Fyns største lystbådehavn.

Hele 25 procent flere både har nemlig været forbi havnen sammenlignet med sommeren sidste år. Det drejer sig om 1.000 skibe mere end sidste år, og når der er tre til fire personer på hvert skib, giver det mange turister ekstra i byen, forklarer Thomas Fløjborg-Lading, der er maritim leder på Bogense Marina.

- Der er et leben nærmest 24/7. Der er jo liv og glade dage, og det er jo det gode vejr, der hjælper med til det. Det betyder noget for området, at man altid kan tage herned på havnen, hvor der er liv og sker noget, siger han.

Bedste sommer siden målningen startede

Siden 2012 har man talt, hvor mange skibe, der aflagde visit i Bogenses marina. Sommeren 2018 sidder indtil videre på rekorden i antal gæster, selvom sommeren 2014 næsten når op på samme niveau.

Ifølge Thomas Fløjborg-Lading skyldes succesen ikke kun det gode sommervejr.

- Det skyldes også alle de fine arrangementer, der er i byen og i kommunen i det hele taget. Vi har jo for eksempel haft besøg af de her bevaringsværdige træskibe, som startede deres tur rundt om Fyn her i år, forklarer han.

Han håber, at de mange turister i år kan betyde, at der også kommer flere de næste år, fordi de får øjenene op for, hvad Nordfyn har at byde på ud over selve marinaen.

- Nu låner vi jo cykler ud, så man kan komme lidt rundt i landskabet og se noget. Så vi oplever, at folk på anden dagen vælger at cykle en tur i år, hvor det ikke regner, fortæller han og forklarer, at de dermed forhåbntligt får lyst til at se mere til de nordfynske muligheder.