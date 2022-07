Ærgerlig rekord på internat: Folk står på venteliste for at aflevere deres kæledyr

Der er travlt som aldrig før på Fyns Internat i Ejby. I øjeblikket bliver der nemlig indleveret rekordmange dyr.

I juli har internatet modtaget omkring 300 katte, hvoraf mange er killinger, men også kaniner og hunde lægger pres på kapaciteten. Derfor har internatet oprettet en venteliste for folk, der gerne vil af med deres dyr.

- Det er frustrerende for vores personale, at vi ikke kan hjælpe nu og her. Vi ved godt, at når folk ringer, så er det fordi lokummet brænder, siger internatleder Lene Frahm.

Lene Frahm har arbejdet på internatet i ni år, og i hele hendes tid, har det ikke været så slemt, som det er nu. Selv mener hun, at der er to årsager til det voldsomme pres.