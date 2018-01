Rekord-overskud: Fynsk sparekasse skovler penge og kunder ind

Pengene og kunderne vælter ind i Middelfart Sparekasse. Det viser det netop offentliggjorte 2017-regnskab, der er det første i rækken fra de selvstændige fynske pengeinstitutter.

Rekordoverskud og masser af nye kunder.

Det viser det netop offentliggjorte 2017-regnskab fra Middelfart Sparekasse.

Alene sidste år fik Middelfart Sparekasse netto 6000 nye kunder, og siden 2012 er strømmen af kunder vokset med 55 procent til 72.809 kunder.

Selv om kunderne stadig sætter flere penge i banken end de låner, steg sparekassens udlån med 17 procent til 5,6 milliarder kroner.

Sammenholdt med stor aktivitet på bolig- og investeringsområdet, meget lave tab og nedskrivninger samt en dygtig hånd med at placere sparekassens overskudslikviditet, havnede overskuddet før skat på 126 millioner kroner - det største overskud i sparekassens historie.

Milliongevinst på gebyrer og provision

Middelfart Sparekasse har tjent ialt 490 millioner kroner - tre procent - mere på gebyrer og provision.

Det hænger ikke alene sammen med flere kunder, men også med, at flere vælger at lade sparekassen investere deres pensionsmidler eller en del af deres kontante indestående. Således er indlån i puljeordninger mere end fordoblet til næsten 1,4 milliarder kroner, siger sparekassedirektør Martin Baltser.

Indtægterne fra udlån falder en anelse.

- Det er et billede på, at de meget lave renter slår fuldt igennem hos kunderne, der kan låne penge billigere end måske nogensinde før, og det presser os naturligvis på indtjeningen. Omvendt betyder de meget lave renter, at kun meget få kunder har svært ved at leve op til deres forpligtelser over for sparekassen. Derfor er vores niveau for tab og nedskrivninger meget lavt, siger Martin Baltser.

Mindre overskud i år

I 2018 forventer sparekassen et resultat før skat på koncernniveau på 80-100 millioner kroner - altså en smule lavere. Det skyldes blandt andet det fortsat lave renteniveau for udlån.

- Desuden stiller myndighederne krav til yderligere opbygning af kapital, og vi må derfor også kigge mere på kapitalopbygning i de kommende år. Det betyder blandt andet, at vi ikke har nogen aktuelle planer om at åbne nye afdelinger, siger Martin Baltser.