Rekordhøjt tilskud til fynsk testcenter for vindmøller

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt havde sammen med finansminister Kristian Jensen i dag fundet vej til det gamle Lindøværft ved Munkebo. Her overrakte de en garanti på 50 millioner kroner til LORC, som er et rekordhøjt beløb. Pengene skal bruges til at teste og udvikle videre på vindmølleindustrien i Danmark.

- Jeg er super glad og stolt over, at det er lykkedes at få testcenteret helt frem i verdenseliten. Med støtte fra regeringen bliver vi de bedste på vindmøllefeltet. Det er kæmpestort, at vi kan klare det i lille Danmark, siger en stolt formand for LORC, Anders Eldrup.

Aftalen kommer i forlængelse af den energiaftale, som regeringen præsenterede i sommeren 2018. Aftalen skal få Danmark frem i den absolutte verdenselite inden for grøn energi og klima.

Fire gange så meget energi

LORC skal med de nye midler primært fokusere på at teste og udvikle nacellerne bag vindmøllevingerne. Naceller bliver også kaldt vindmøllehuse - og deres funktion er at binde binde vindmøllens mange komponenter sammen. Målet er, at de nye naceller på supervindmøllerne kommer til at kunne producere 16.000.000 watt i timen.

Det er en firedobling af strømproduktionen sammenlignet med møllerne på havet ud for Anholt, der kan producere 3.600.000 watt i timen. De 16 megawatt, som vindmøllerne vil generere, vil ved fuld effekt kunne give strøm til cirka 31.000 husstande.

- Det er vigtigt, fordi vi kommer til at skabe en grøn omstilling i Danmark. Det er også med til at give endnu flere danske arbejdspladser. Den her investering er yderst afgørende, hvis vi vil blive ved med at holde vindmølleindustrien i Danmark, siger finansminister Kristian Jensen (V) til TV 2/Fyn.

Og det er ikke kun det store Danmark, som investeringen kommer til at gavne - Fyn og særligt Odense kommer på verdenskortet, mener klima- og energiminister, Lars Christian Lilleholt (V).

- Det bliver her på Fyn, at hele hele verden kommer til at teste klodens største havvindmøller. Det kommer til at skabe en masse helt nye arbejdspladser indenfor vindmølleindustrien.

På størrelse med Eiffeltårnet

Vingerne på møllerne bliver 110-130 meter lange, og selve vindmøllerne får en højde på 320 meter. Det svarer til Eiffeltårnet i Paris.

Nacellerne bliver på størrelse med en et treetagers hus og kommer til at veje cirka 800 tons. Til sammenligning er nacellerne på Anholt på størrelse med et enetages hus og vejer cirka 200 tons.

De 50 millioner kroner fra regeringen kommer til at bidrage til omkostningerne til selve testfaciliteterne. Samlet set kommer det nye testcenter til at koste omkring 300 millioner kroner. Danmarks Eksportkreditfond, EKF, Nordea, Vækstfonden og Damarks Grønne Investeringsfond er med til at finansiere det resterende sammen med andre vindmølleindustrier, som kommer til at teste driften undervejs.