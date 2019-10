Magiske Dage: Rekordmange besøgte festival

Troldmænd, hekse og magiske skabninger har i den seneste uge fyldt gadebilledet i Odense.

Det har de, fordi der i de sidste dage i efterårsferien har været afholdt Magiske Dage i byen, og festivalen har i år slået rekord for antal besøgende.

Omkring 20.000 mennesker har lagt vejen forbi festivalen, fortæller festivalens projektleder og grundlægger, Søren Dahl Mortensen. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med tallet, da mange af aktiviteterne er gratis.

- Der har været en national kampagne, hvor Odense Kommune har reklameret for festivalen, og det har helt klart givet noget, siger Søren Dahl Mortensen.

Festivalen blev skabt i 2002, og i 15 år gik den under navnet "Harry Potter-festival". Sidste år besluttede Warner Bros. Studios, der ejer rettighederne til Harry Potter-brandet, dog at festivalen var blevet for stor til, at de måtte blive ved med at bruge den verdenskendte troldmands navn.

Derfor skiftede festivalen navn til Magiske Dage, og i år var andet år under det nye navn. Men selvom man var tvunget til et navneskift, har det faktisk bragt fordele med sig.

- Vi var hele tiden opmærksomme på, at vi brugte universet, og derfor gjorde vi, hvad vi kunne for ikke at blive kommercielle. I år har vi haft samarbejder med Grand Hotel og Storms Pakhus. Det kunne vi ikke have gjort under det gamle navn, fortæller Søren Dahl Mortensen.

Til trods for det nye navn har Harry Potter dog ikke helt forladt festivalen.

- Harry Potter-universet lever stadig. Der er jo mange, der for eksempel tager deres kåbe på, som de har købt på en studietur til London og sådan noget, så på den måde lever det stadig, siger han.

