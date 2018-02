Voldsom stigning i trafik på motorvejene

Trafikken på de fynske motorveje stiger voldsomt. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.

Siden 2010 er trafikken på det danske motorvejsnet steget med over 30 procent. Det skaber risiko for trængsel og uforudsigelige køer på vejene.

Trafikken på motorvejen på Vestfyn er steget med 25 procent og på Svendborgmotorvejen er stigningen på hele 31 procent.

Årsagerne til den stigende trafik er den generelle fremgang i økonomien, øget beskæftigelse, større privatforbrug samt voksende samhandel med udlandet, lyder det fra Vejdirektoratet. Samtidig har bilsalget ligget rekordhøjt de senere år. ​

- Der er ingen tvivl om, at denne markante stigning, som vi oplever år efter år på det overordnede vejnet, skaber trængsel – simpelthen, fordi der er flere bilister, der skal deles om pladsen. Det betyder også, at risikoen for uheld og kø bliver større i takt med, at trafikken vokser, og flere motorveje nærmer sig deres kapacitetsgrænse, siger trafikdirektør i Vejdirektoratet Niels Tørsløv i en pressemeddelelse.

Prøver nye løsninger

Den stigende trafik skaber skaber udfordringer for Vejdirektoratet.

- Vi skal hele tiden sørge for at udnytte den eksisterende kapacitet på vejene bedre og mere intelligent, så trafikanterne ikke spilder for meget tid med at sidde i kø. Det sker blandt andet ved at afprøve nye løsninger og indretning af vejene, som fx forsøg med kørsel i nødspor, dynamisk ruderanlæg og mobilt autoværn, siger Niels Tørsløv.

Motorveje suger trafik til sig

Målinger viser, at når nye motorvejsstrækninger åbner, så flytter en del af trafikken fra de mindre veje over på motorvejene. På den måde sparer trafikanterne tid, men det bidrager også til den støt stigende trafik på det overordnede vejnet.

- Vi kan se, at trafikanterne vælger motorvejene, når de kan. Det er godt for trafiksikkerheden, eftersom motorvejene generelt er de mest sikre veje at køre på, men det giver os udfordringer med at håndtere den voksende trafik, siger Niels Tørsløv.

Foto: Vejdirektoratet