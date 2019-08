Rekordmange billetreservationer til Odense Film Festival 

På mandag starter OFF19, Odense Film Festival, hvor der ugen igennem vil være filmvisninger, samtaler og foredrag.

Det har mange filmglade personer allerede opdaget. Der er nemlig på forhånd reserveret 13.000 billetter til festivalen, og det er ny rekord for festivalen.

Til sammenligning lå antallet af reserverede billetter sidste år på 12.000 ved festivalugens start.

Det glæder festivalleder Birgitte Weinberger, som kalder det “berusende”, at så mange har reserveret billet på forhånd.

- Det er overvældende! Og det bedste er, at tallet er vokset helt af sig selv, roligt og naturligt over mange år. Her er ingen letkøbte likes. Men vi har lagt alle vores kræfter i at skabe en fantastisk festival indadtil. Dét kan publikum mærke, siger Birgitte Weinberger.

Stadig muligt at få billetter

Birgitte Weinberger understreger dog, at det stadig er muligt at reservere billetter til festivalen, hvor deltagerne blandt kan opleve den amerikanske producer Jan Harlan, som har arbejdet sammen med den kendte instruktør Stanley Kubrick, fortælle om musikkens centrale plads i filmproduktionen.

Er man mere til bare at se film, byder festivalen traditionen tro også på filmvisninger under åben himmel i ugens løb.

Odense Film Festival løber af stablen fra mandag den 26. august og frem til søndag den 1. september.