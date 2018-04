Rekordmange motorcykler på Egeskov

For fjerde år i træk inviterede Egeskov Slot motorcykelentusiaster fra hele landet på gratis entré til slottets åbningsdag fredag. Rekordmange tog imod tilbuddet.

Det er ved at blive en fast tradition for motorcykelfolk i hele landet at lægge vejen forbi Egeskov Slot, når det åbner sæsonen og tilbyder gratis entré til motorcyklister.

Fredag var fjerde gang, og der kom rekordmange - helt nøjagtigt 5.534.

Der er ikke noget bedre end at komme ud og møde en masse mennesker, man kender Benjamin Aagaard, motorcyklist, København

- Det er en tradition. Når vi kører herned, får vi rundstykker og kaffe i Vejle og så videre herned, siger John Nørskov, der kommer fra Aalestrup i Himmerland.

Godt humør og godt kammeratskab. Vi synes, det er hyggeligt at være sammen og køre den her tur Tonni Madsen, motorcyklist, Aalestrup

- Vi nyder motorcykler, vi nyder miljøet. Det er jo også fantastisk vejr. Der er ikke noget bedre end at komme ud og møde en masse mennesker, man kender. Det er fantastisk. Der er ikke noget bedre, siger Benjamin Aagaard fra København.

- Godt humør og godt kammeratskab. Vi synes, det er hyggeligt at være sammen og køre den her tur, siger Tonni Madsen, der også er fra Aalestrup.

Også for de lokale, der ikke har en motorcykel, er det årlige træf en begivenhed:

- Vi prøver at tage del i så meget som muligt, og det er jo fantastisk med alle de motorcykler, siger Grethe Nielsen fra Kværndrup, og hendes mand Ove supplerer:

- Og så er vi meget nysgerrige.

Med det antal, der er kommet i dag, ser det ud til, at vi har ramt noget rigtigt Henrik Neelmeyer, direktør, Egeskov Slot

Kan lide ånden omkring motorcykler

Ledelsen på Egeskov Slot er glade for det store fremmøde til åbningsarrangementet, der er blevet til af flere grunde.

- Vi kan godt lide ånden omkring motorcykler, og vores rammer passer rigtig godt til det. Med det antal, der er kommet i dag, ser det ud til, at vi har ramt noget rigtigt, siger direktør på Egeskov Henrik Neelmeyer.

Han tilføjer, at det falder godt i tråd med, at slottet har en samling af veteranmotorcykler, og at greve Ahlefeldt er en passioneret motorcyklist.

Herunder kan du se en reportage fra fredagens åbningstræf.